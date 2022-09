The Merge: Die unsichtbare Revolution

Im Laufe des 15. September ist “The Merge” innerhalb des Ethereum-Netzwerks geplant. Die bestehende Blockchain von Ethereum, auf der sämtliche Transaktionen verschlüsselt gespeichert werden, soll mit einer neuen Blockchain verschmolzen werden. Durch das Software-Update wird das Ethereum-Netzwerk vom Proof-of-Work (PoW) auf den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus (PoS) umgestellt. Damit ändert sich die Art und Weise, wie Transaktionen validiert und digitale Ethereum-Token (ETH) erzeugt werden.

“The Merge" ist als wegweisender Schritt für die zukünftige Entwicklung von Crypto einzustufen. Bisher waren beim PoW-Mechanismus die Miner dafür verantwortlich, Transaktionen in dem dezentralen Netzwerk zu validieren. Die Bereitstellung von Rechenleistung wurde dabei mit ETH vergütet. So logisch und sicher diese Methode auch ist, hat sie jedoch einen entscheidenden Nachteil: Der Prozess ist energieintensiv und erzeugt einen hohen Verkaufsdruck für ETH, um die laufenden Kosten der Miner zu decken.

Mit der Umstellung müssen Validatoren nun ETH als Sicherheit stellen, um das Recht zu erhalten Transaktionen validieren zu dürfen. Für jeden neuen Block wird in einem Zufallsverfahren der Validator ausgewählt, der im Gegenzug einen Staking-Reward erhält. Also eine Belohnung für den Einsatz des Assets und das Validieren der Transaktion. Fehlverhalten auf Seiten des Validators wird vom Netzwerk bestraft, indem die als Sicherheit gestellten ETH reduziert werden. Insgesamt können Transaktionen damit nicht nur schneller ablaufen, sondern auch wesentlich kosteneffizienter.

Vor allem auf den Energieverbrauch hat “The Merge” einen positiven Effekt, der von nun an um mehr als 99 Prozent reduziert wird. Damit kommt es nicht nur zu einer Umwälzung des Geschäftsmodells der Miner, auch werden institutionelle Anleger ihre ESG-Rankings neu bewerten müssen, da ökologische Kriterien keine Hürde mehr bei Investitionen in ETH darstellen.

ETH bekommt damit vor allem einen neuen Use Case als ertragsgenerierendes Asset. In der Community ist die Resonanz bereits enorm. Über 13,65 Mio. ETH wurden von über 400.000 Validatoren bereits im Vorfeld der Umstellung auf der neuen Blockchain hinterlegt. Beispielsweise bietet Coinbase das sogenannte Staking von ETH an.

Die Umstellung hat für ETH eine tragende Bedeutung: Bisher war ETH ein inflationäres Asset mit einer Inflationsrate von etwa 4 Prozent. Nach “The Merge” wird der Zufluss von neuen ETH im Netzwerk sinken und je nach Nutzungsrate kann ETH sogar mit einer Rate zwischen -0,5 und -4,5 Prozent für einen gewissen Zeitraum deflationär sein.

Wurden bisher täglich 13.000 neue ETH als Mining Rewards ausgeschüttet, werden es nach “The Merge” nur noch 1.600 ETH sein, die als Staking Rewards den Validatoren pro Tag zugeteilt werden. Zudem werden in den ersten sechs Monaten nach Umstellung alle ETH auf der Blockchain zunächst eingefroren und verbleiben im Netzwerk, bevor die Assets und die erzeugten Staking Rewards “unlocked” werden.