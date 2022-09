TJX wird eine konstante Dividende ausschütten

Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) zahlt am 1. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,295 US-Dollar an die Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 10. November 2022.

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 1,18 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 65,55 US-Dollar (Stand: 19. September 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,80 Prozent. Im Frühjahr 2020 hatte TJX die Dividende aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgesetzt und danach im März 2021 wieder eine Dividende ausbezahlt (0,26 US-Dollar). Im März 2022 gab der Konzern eine Erhöhung der Dividende um 13 Prozent bekannt.

Charts zu den Werten im Artikel TJX Companies

Werbung

TJX, mit Hauptsitz in Framingham, Massachusetts, verkauft Waren aus der Bekleidungs- und Haushaltswarenindustrie zu Discountpreisen. Zu den Marken von TJX zählen u. a. T.J. Maxx oder auch Marshalls. Die ersten zwei T.J. Maxx-Läden entstanden im Jahr 1977 in Massachusetts. Insgesamt gibt es derzeit rund 4.736 Läden weltweit. Im zweiten Quartal (30. Juli) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 11,84 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,08 Mrd. US-Dollar), wie am 17. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 809,34 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 785,68 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 13,66 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 75,07 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. September 2022).

Redaktion MyDividends.de