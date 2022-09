Hensoldt: Das reicht noch lange nicht!

Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine im März 2022 schoss die Hensoldt-Aktie von grob 12,50 auf 30,25 Euro bis Ende März hoch. Seitdem konsolidiert das Papier sukzessive abwärts, in einem ersten Schritt ging es in den Bereich von 22,50 Euro abwärts, in den letzten Tagen sogar unter den 200-Tage-Durchschnitt auf rund 19,00 Euro. Mit Ankündigung der Teilmobilmachung in Russland gelangen auf dem Absatz eine Trendwende und Anstieg zurück an den 50-Tage-Durchschnitt. An diesem beißt sich der Wert derzeit die Zähne aus, für weitere Zugewinne müssen Bullen aber bald nachlegen.

Strohfeuer oder Turnaround?

Von einer nachhaltigen Trendwende kann bei Hendsoldt noch nicht gesprochen werden, erst oberhalb der gestrigen Tageshochs von 22,65 Euro würde die Wahrscheinlichkeit auf einen zeitnahen Test des laufenden Abwärtstrends um 24,80 Euro merklich zunehmen. Aber nur wenn der laufende Trend beendet wird, dürfte ein echter Befreiungsschlag mit größerem Aufwärtspotenzial an 26,80 und 27,50 Euro entfaltet werden. Geht es dagegen wieder unter den 200-Tage-Durchschnitt sowie rund 20,00 Euro abwärts, würden unmittelbare Rückfallrisiken zurück auf die Septembertiefs bei rund 19,00 Euro drohen. Bei weiterem Druck der Bären könnte sogar die im Februar gerissene Kurslücke in den Fokus geraten.