SYMRISE - Hat die Aktie schon genug korrigiert?

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 102,150 € (XETRA)

Die Symrise-Aktie befindet sich seit März in einer breiten Tradingrange zwischen der Widerstandsmarke bei 115,65 EUR und dem Supportgebiet um 94,00 EUR. Nach einem Scheitern an der Oberseite brach die Aktie in den letzten Wochen wieder in Richtung der Tiefs bei 94,10 EUR ein. Allerdings gelang es den Bullen schon am Kursziel bei 97,50 EUR das Ruder herumzureißen und eine deutliche Erholung zu starten.

Diese Erholung trifft bei 104,39 und 105,50 EUR auf zwei markante Barrieren. Sollte diese Zone überwunden werden, wäre ein kurzfristiges Kaufsignal aktiviert, dem ein Anstieg über 108,65 EUR und darüber bereits in Richtung der Oberseite der Tradingrange bei 115,65 EUR folgen dürfte.

Sollte die Aktie dagegen am Bereich um 105,00 EUR scheitern und unter 100,00 EUR fallen, würde es sich bei der Aufwärtsstrecke der letzten Tage nur um eine Zwischenerholung im intakten Abwärtstrend handeln. In diesem Fall dürften weitere Abgaben bis 95,88 und 94,60 EUR folgen.

Symrise Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)