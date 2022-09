DAX: Index markiert frische Jahrestiefs

Wie erwartet, kam es nach Bruch eines seit Juli bestehenden Aufwärtstrends zu einem neuerlichen Verkaufssignal beim Deutschen Aktienindex DAX, in der Folge waren Abschläge auf die Jahrestiefs und tiefer erwartet. Intraday markierte das Barometer bei 12.180 Punkten seinen bisherigen Tiefpunkt.

Allerdings könnten angesichts der eklatanten Schwächephase und sich ständig eintrübender Wirtschaftsaussichten weitere Verluste folgen, als grundlegende Ziele werden die Marken um 12.000 und darunter 11.400 Punkten genannt. Damit wurde der DAX auf den tiefsten Stand seit November 2020 fallen.

Ein bullisches Szenario lässt sich aktuell für das Barometer nicht ableiten, erst oberhalb von mindestens 13.000 Punkten erhält das Barometer die Möglichkeit auf einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 13.965 Punkten, für mittelfristige Long-Signale bedarf es jedoch eines Anstiegs mindestens über den vorherrschenden Abwärtstrend bestehend seit dem Jahreswechsel sowie der Kursmarke von 14.255 Punkten.

Die Einkaufsmanagerindizes haben sich weiter eingetrübt, eine Verbesserung ist derzeit nicht in Sicht. Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per September (vorläufig) der US-Amerikaner, letzte planmäßige Nachricht des Tages steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report auf der Agenda.