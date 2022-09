Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

TWINT und Cembra-Tochter Swissbilling vereinbaren Partnerschaft



23.09.2022 / 07:01 CET/CEST



Zürich – TWINT, die führende Schweizer Bezahl-App, und Swissbilling, die auf Rechnungskauflösungen spezialisierte Tochtergesellschaft von Cembra, haben sich auf die Grundlagen für eine Zusammenarbeit geeinigt. Dadurch werden Nutzerinnen und Nutzer von TWINT beim Bezahlen von noch mehr Flexibilität profitieren. Die Schweizer Bezahl-App TWINT vereinfacht täglich das Leben ihrer über 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist in der Schweiz aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Durch eine Zusammenarbeit mit Swissbilling, der auf Rechnungskauflösungen spezialisierten Tochtergesellschaft von Cembra, sollen die Zahlungsmöglichkeiten bei TWINT erweitert und noch flexibler werden. Die Lancierung der digital integrierten Zahlungslösung von TWINT und Swissbilling ist für den Sommer 2023 geplant. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications Cembra, +41 44 439 85 12, media@cembra.ch Ettore Trento, Senior Manager Media Relations & Storytelling TWINT, +41 58 510 88 40, media.relations@twint.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability Cembra, +41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor’s mit A– bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im Bloomberg Gender Equality Index enthalten. Über Swissbillling

Das 2011 in Lausanne gegründete Unternehmen Swissbilling ist ein erfolgreiches Beispiel für ein Fintech-Unternehmen und hat sich zu einer der führenden Anbieterinnen auf dem Schweizer Markt für Online- und Offline-Dienstleistungen im Bereich Rechnungskauflösungen entwickelt. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Händler in der Schweiz. Im Jahr 2017 wurde Swissbilling von Cembra erworben. Über TWINT

Mit TWINT bequem und sicher mit dem Smartphone bezahlen: an der Kasse im Supermarkt, im Online-Shop, beim Einkaufen im Hofladen, unter Freunden, im öffentlichen Verkehr oder beim Parkieren. Mit über vier Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern ist TWINT die führende Bezahl-App der Schweiz. TWINT AG gehört den grössten Schweizer Banken: BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank sowie SIX und Worldline.

