EQS-News: CHAPTERS Group AG platziert erfolgreich erste Tranche ihrer 7,00 % -Unternehmensanleihe 2025/2030 über 32 Mio. EUR – Rahmen ermöglicht Aufstockungen auf bis zu 100 Mio. EUR

CHAPTERS Group AG platziert erfolgreich erste Tranche ihrer 7,00 % -Unternehmensanleihe 2025/2030 über 32 Mio. EUR – Rahmen ermöglicht Aufstockungen auf bis zu 100 Mio. EUR



Die CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat die erste Tranche ihrer neuen Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN DE000A4DFK32, WKN A4DFK3) im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Endvolumen von 32 Mio. EUR erfolgreich platziert.

Die Schuldverschreibungen sind unbesichert und mit einem festen Kupon von 7,00 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich am 8. Februar und 8. August zahlbar ist – erstmals am 8. Februar 2026. Die Emission erfolgte zum Nennwert am 8. August 2025; die Rückzahlung zum Nennwert ist für den 8. August 2030 vorgesehen.

Die Emission ist als Rahmenfazilität von bis zu 100 Mio. EUR konzipiert. CHAPTERS kann somit zusätzliche Schuldverschreibungen mit identischen Konditionen („Tap-Issues“) begeben und diese mit der bestehenden Serie zusammenlegen.

CEO Jan-Hendrik Mohr erklärt dazu:

„Wir freuen uns erneut eine CHAPTERS-Anleihe platzieren zu können, um die Finanzierung weiter zu stärken. Die Stabilität und das Wachstumsprofil unserer Gruppenunternehmen erlauben uns die nunmehr erhöhte Beimischung von Fremdkapital zur Unterstützung weiteren akquisitorischen Wachstums. Mit dieser Emission bewahren wir uns hohe Flexibilität und bieten gleichzeitig unseren Anleiheinvestoren eine stabile und attraktive Verzinsung.“

Die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; Quirin Privatbank AG fungiert als Zahl- und Abwicklungsstelle.

Verwendung der Emissionserlöse

Die Nettoemissionserlöse der initialen 32 Mio. EUR dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums im Rahmen der M&A Strategie von CHAPTERS.

Über CHAPTERS GROUP AG

CHAPTERS GROUP ist eine Holdinggesellschaft, die in attraktive kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert. Wir verfolgen einen langfristigen und unternehmerischen Investitionsansatz. Als börsennotiertes Unternehmen stellen wir permanentes Kapital zur Verfügung. Wir sind bestrebt, unseren Investoren über Jahrzehnte hinweg Wert zu bieten, indem wir unseren Portfoliounternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen.

