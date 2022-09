ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Varta auf 'Neutral' - Kursziel auf 45 Euro gekappt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Varta nach der gestrichenen Prognose des Unternehmens von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel werde von 95 Euro auf 45 Euro gesenkt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnprognose für das laufende und das kommende Jahr deutlich. So rechnet er im kommenden Jahr nur noch mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 140 Millionen Euro nach zuvor 165 Millionen Euro. Asumendi geht davon aus, dass der Kostendruck erst einmal anhalten wird. Varta hatte am Freitag die Prognose für das laufende Jahr einkassiert. Der Kurs der im MDax notierte Aktie stürzte daraufhin um 34 Prozent auf 38,61 Euro ab./zb/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 20:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BST