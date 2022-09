Chartanalyse Dax: Schwacher Wochenstart wird zunächst gekauft

Widerstand: 12.350+12.510

Unterstützung: 12.200+12.175

Rückblick:

Der deutsche Leitindex hielt sich am Freitagnachmittag im Angesicht deutlich nachgebender Notierungen an der Wall Street vergleichsweise wacker, startete heute Morgen dennoch zunächst mit einer Abwärtskurslücke in den Handel. Die Bären wurden allerdings sofort in die Schranken verwiesen - die Abwärtskurslücke noch innerhalb der ersten Handelsstunde wieder geschlossen.

Ausblick:

Im Bereich 12.320/50 Punkte hat sich ein kurzfristig relevanter Horizontalwiderstand etabliert. Unterhalb dieser Zone bleibt der Index tendenziell zunächst weiter rückschlagsgefährdet. Ein Stundenschluss oberhalb des genannten Widerstands würde allerdings weiteres Erholungspotenzial Richtung 12.500 Punkte eröffnen. Mehr dürfte kurzfristig erst einmal nicht drin sein für die Käuferseite.