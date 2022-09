Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Cicor wächst weiter und verdoppelt die Produktionskapazität für hochwertige Elektronik in Vietnam



26.09.2022 / 07:00 CET/CEST



Bronschhofen, 26. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) macht einen weiteren wichtigen Schritt in der Umsetzung der Wachstumsstrategie: Die Produktionskapazitäten in Thuan An City (Vietnam) werden signifikant erweitert, um die gestiegene Nachfrage bestehender und neu gewonnener Kunden zu bedienen. Als Teil der Strategie hat Cicor bereits vor Jahren das organische Wachstum forciert, was zu einer robusten Pipeline an Neugeschäften geführt hat. So wurde Cicor jüngst von einem wichtigen Hersteller der Industrietechnik aus der DACH Region zum ersten strategischen Lieferanten für Elektronikfertigung ernannt, was ab 2023 zu Zusatzgeschäft führen wird.



Zur Realisierung des Wachstums, das über dem Marktwachstum liegt, erweitert Cicor die Kapazität am Standort Thuan An City (Vietnam). Die Cicor Gruppe erwirbt dazu eine etablierte Produktionsstätte für Elektronik in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Cicor Fabrik und verdoppelt ihre Produktionsfläche im Vietnam Singapore Industrial Park 1, in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt, auf rund 14‘000 Quadratmeter. Gleichzeitig stärkt Cicor den Standort in Vietnam durch den Aufbau eines Engineering-Teams, das in enger Abstimmung mit dem R&D Team am Standort Bronschhofen (Schweiz) den schnell steigenden Kundenbedarf für die Entwicklung hochwertiger Elektronik decken wird.



Das Investitionsvolumen im mittleren einstelligen Millionen-Franken-Bereich wird im Rahmen des laufenden Investitionsbudgets finanziert. Der Bezug des Werkes ist für das vierte Quartal 2022 vorgesehen. Damit wird Cicor über die Kapazitäten verfügen, um inklusive der akquirierten Axis Electronic (Bedford, UK) und SMT Elektronik (Dresden, Deutschland) einen Jahresumsatz von über CHF 400 Mio. zu realisieren. Kontakt Cicor Management AG

