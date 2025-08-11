EQS-DD: SFC Energy AG: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.08.2025 / 09:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Peter Nachname(n): Podesser Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SFC Energy AG

b) LEI

3912003HZPSTWYICYA50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007568578

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,74 EUR 40.845,60 EUR 16,72 EUR 9.363,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,7363 EUR 50.208,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

