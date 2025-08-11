Werbung ausblenden

EQS-DD: SFC Energy AG: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Peter
Nachname(n): Podesser
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SFC Energy AG

b) LEI
3912003HZPSTWYICYA50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007568578

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,74 EUR 40.845,60 EUR
16,72 EUR 9.363,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,7363 EUR 50.208,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Deutschland
Internet: www.sfc.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100088  11.08.2025 CET/CEST

