MAA gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Die amerikanische Mid-America Apartment Communities Inc. (ISIN: US59522J1034, NYSE: MAA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 31. Oktober 2022 (Record date: 14. Oktober 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 5,00 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 151,54 US-Dollar (Stand: 27. September 2022) 3,30 Prozent. Im Mai 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (1,0875 US-Dollar) eine Anhebung um 15 Prozent.

Mid-America Apartment Communities (MAA) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der in den südlichen Staaten der USA zwischen Florida und Südkalifornien Anteile an rund 101.200 Wohnungen besitzt bzw. verwaltet. Im zweiten Quartal (30. Juni 2022) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 495,04 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 436,93 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 209,78 Mio. US-Dollar gegenüber 215,56 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Der FFO (Funds from operations) je Aktie betrug 1,82 US-Dollar (Vorjahr: 1,84 US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 33,95 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,31 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. September 2022) auf.

Redaktion MyDividends.de