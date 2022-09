Trading-Chance UnitedHealth: Das könnte jetzt für die Bullen schiefgehen

Werbung

UnitedHealth ist eine von nur vier Aktien im Dow Jones-Index, die im bisherigen Jahressaldo noch ein Plus ausweisen. Und das auch nur, weil die Aktie gestern erst einmal die Kurve nach oben kriegte. Aber so, wie sich das Chartbild und das Umfeld darstellen, könnten die Bullen das Ringen um entscheidende Unterstützungen am Ende verlieren. Eine Trading-Chance Short.

UnitedHealth ist ein US-Konzern, der Krankenversicherungen und Pflegedienstleistungen verschiedenster Art anbietet. Das Geschäft mit der Gesundheit floriert, das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren stetig steigende Umsätze und Gewinne. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass das auch künftig immer so weitergehen wird. Ist das so?

Wenn das Geld knapp wird, merkt das auch der Gesundheitssektor

In den USA ist Gesundheitsvorsorge immer noch ein „Luxus“ und keine Selbstverständlichkeit für alle. Es ist eine Frage des verfügbaren Geldes, ob man imstande und willens wäre, ausreichend vorzusorgen und optimale Gesundheits- und Pflegedienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und das derzeitige wirtschaftliche Umfeld ist keines, das erwarten ließe, dass Neukunden UnitedHealth derzeit und in den kommenden ein, zwei Jahren die Tür einrennen würden.

Man darf zwar vermuten, dass der Konzern gestiegene Kosten einfach voll an die Kunden weiterreicht. Aber dass die Gewinne dadurch immer weiter wie mit dem Lineal gezogen steigen, wie viele Analysten das derzeit unterstellen, ist zweifelhaft. Um sich auf diesem Kursniveau zu halten, müsste aber genau das gesichert sein, denn die Bewertung der Aktie liegt auf Basis der aktuell unterstellten Steigerung des Unternehmensgewinns um 16 Prozent in diesem Jahr mit 23,5 schon leicht über dem Schnitt vergangener Jahre. Dass die Zweifel der Anleger deshalb langsam zunehmen, zeigt sich im Chart:

Hartes Ringen um die 200-Tage-Linie

Dass man UnitedHealth als „sicheren Hafen“ ansah und sicherlich großenteils noch sieht, zeigt sich schon daran, dass diese Aktie im April ein Rekordhoch erreichte, während der US-Gesamtmarkt bereits nach unten lief. Auch im August langte man hier wieder kräftig zu. Aber dass die Aktie präzise auf Höhe des vorherigen Allzeithochs auf Abgabedruck traf, kaufte den Bullen offenbar den Scheid ab. Seither war hier für die Käuferseite nichts mehr zu holen. UnitedHealth bröckelte ab, etablierte einen kurzfristigen Abwärtstrend und traf zu Wochenbeginn auf die mittelfristig wichtige 200-Tage-Linie. Sie sehen:

Quelle: marketmaker pp4

Drei Tage wurde diese Linie bereits getestet, dreimal hielt sie stand. Aber es wäre nicht allzu gewagt, zu unterstellen, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Der Kurs könnte sicherlich auch kurzzeitig über die Abwärtstrendlinie entkommen, das sollte man mit einem etwas weiter angesetzten Stop Loss einkalkulieren. Aber dass sich ein Gesundheitsunternehmen nicht nur dauerhaft dem Abwärtssog der Gesamtwirtschaft entzieht, sondern auch noch immer weiter steigende Gewinne erwirtschaftet, als wenn im Umfeld alles zum Besten stünde, glauben wohl auch die meisten Anleger insgeheim nicht. Doch erst, wenn diese wichtige 200-Tage-Linie fällt und sich die berechtigten Zweifel damit im Chart manifestieren, dürften die meisten auch wirklich die Reißleine ziehen.

Mit einem Short-Trade spekulativ auf die Niederlage der Bullen setzen

Hier auf die Short-Seite zu setzen, bevor die Linie gefallen ist, ist damit hoch spekulativ, aber Trader wissen: Wenn es passiert, kann es rasant abwärts gehen, daher greift, wer gerne etwas mehr Risiko eingeht, bereits vorher zu.

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 628,040 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,35. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 537 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 0,97 einem Kurs von ca. 9,37 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf UnitedHealth lautet VV0RRX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 520 US-Dollar, 535 US-Dollar, 553 US-Dollar

Unterstützungen: 503 US-Dollar, 499 US-Dollar, 463 US-Dollar, 450 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf UnitedHealth

Basiswert UnitedHealth WKN VV0RRX ISIN DE000VV0RRX7 Basispreis 628,040 US-Dollar K.O.-Schwelle 628,040 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 4,35 Stop Loss Zertifikat 9,37 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.