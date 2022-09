EQS-Adhoc: Intershop aktualisiert Prognose für 2022: Umsatz- und Ergebnisprognose reduziert, Cloud-Wachstumsprognose bleibt unverändert

EQS-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Prognose

Intershop aktualisiert Prognose für 2022: Umsatz- und Ergebnisprognose reduziert, Cloud-Wachstumsprognose bleibt unverändert



Jena, 30. September 2022 – Der Vorstand der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) hat heute auf Basis der bisher absehbaren Entwicklung für die ersten neun Monate sowie der aktuellen Planung für das vierte Quartal 2022 beschlossen, die Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet nunmehr einen Umsatz auf Vorjahresniveau (bisher: Umsatzanstieg von etwa 10 %) sowie ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) im unteren einstelligen Millionen Euro-Bereich (bisher: positives EBIT in Höhe von mindestens 1,0 Mio. Euro). Die Entwicklung des Servicegeschäfts liegt unter den Erwartungen des Managements und die zur Jahresmitte eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen noch nicht die geplante Wirkung. Der Vorstand geht dementsprechend nicht davon aus, dass der Rückstand aus den vorherigen Quartalen im vierten Quartal noch kompensiert werden kann. Jena, 30. September 2022 – Der Vorstand der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) hat heute auf Basis der bisher absehbaren Entwicklung für die ersten neun Monate sowie der aktuellen Planung für das vierte Quartal 2022 beschlossen, die Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet nunmehr einen Umsatz auf Vorjahresniveau (bisher: Umsatzanstieg von etwa 10 %) sowie ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) im unteren einstelligen Millionen Euro-Bereich (bisher: positives EBIT in Höhe von mindestens 1,0 Mio. Euro). Die Entwicklung des Servicegeschäfts liegt unter den Erwartungen des Managements und die zur Jahresmitte eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen noch nicht die geplante Wirkung. Der Vorstand geht dementsprechend nicht davon aus, dass der Rückstand aus den vorherigen Quartalen im vierten Quartal noch kompensiert werden kann. Das Cloud-Geschäft verzeichnet bislang ein starkes Wachstum und das Management geht auch für die übrigen Monate des Geschäftsjahres 2022 von einer planmäßigen Entwicklung aus. Deshalb bleiben die Prognosen für den Cloud-Auftragseingang mit einer Steigerung um etwa 20 % sowie für den Net New ARR mit einem Anstieg um 10 % unverändert. Kontakt:

