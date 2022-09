ThyssenKrupp- und Klöckner-Aktie im Comeback-Modus - Stahlwerte erholt

Nach dem kleinen "Blutbad" in den Aktienkursen der beiden Stahlwerte ThyssenKrupp und Klöckner probieren sich die beiden Titel an einer Erholung und liegen in einem bislang positiven Marktumfeld gut 3 Prozent im Plus. Neue Nachrichten zu den Werten gab es nicht, die heutige Bewegung ist eher als technische Reaktion auf die vorherigen Verluste zu interpretieren.

Nur ein Strohfeuer?

Nach den heftigen Kursverlusten der Vortage sollte die heutige Kursreaktion nicht überbewertet werden, die übergeordneten Abwärtstrends bleiben vorerst weiter intakt.