Trading-Chance SMA Solar: Übernehmen die Short-Seller die Kontrolle?

SMA Solar hatte Mitte des Monats die Chance, das bisherige Jahreshoch anzusteuern und zu überwinden. Aber die Chance wurde vergeben. Jetzt präsentiert sich die Aktie bärisch und unmittelbar davor, den mittelfristigen Aufwärtstrendkanal zu brechen: Eine Trading-Chance Short.

Als Hersteller von Solar-Wechselrichtern ist SMA Solar Zulieferer der Solarindustrie, die grundsätzlich natürlich herausragende Wachstumsperspektiven hat. Aber man hat Probleme: Bislang kann wenigen knappen Chips nicht so viel gefertigt werden, wie es das Auftragsbuch hergeben würde. Und die Kosten sind trotzdem gestiegen. Das führte zu schwachen Ergebnissen, die die Investoren aber lange nicht nur verziehen, sondern einfach ignorierten und nach vorne blickten. Das scheint sich jetzt zu ändern. Wieso?

Die vorherige Zuversicht gerät ins Wanken

Man ist sich, nicht zu Unrecht, unsicher, wann die Gewinnmargen wieder steigen und vor allem besorgt, dass eine weltweite Rezession Umsatz und Gewinn ausgerechnet in dem Moment erneut beschneiden könnte, in dem die Chip-Engpässe behoben sind. Diese Ungewissheit manifestiert sich unter anderem darin, dass die meisten Analysten die Aktie nur mit „Halten“ einstufen und das durchschnittliche Kursziel mit 53 Euro nur in etwa auf dem derzeitigen Niveau liegt.

Zwar könnte man festhalten, dass auch eine Rezession irgendwann überwunden und die Nachfrage nach Photovoltaik dann nicht minder groß wäre. Aber so weit ins Ungewisse reicht die Geduld der meisten Investoren dann eben doch nicht, zumal man es aktuell mit besonders vielen Problemen zu tun hat, was die Perspektiven der Weltwirtschaft angeht. Und in einem solchen Umfeld, in dem der Aktienmarkt per se immer stärker ins Wanken gerät, dürfte es den Short-Sellern, den Bären, nicht allzu schwer fallen, auch diese Aktie in ein bärisches Szenario zu drücken. Der Anfang hierzu ist bereits gemacht:

Der Aufwärtstrendkanal wird attackiert

Im Zuge einer Korrekturbewegung hatte SMA Solar Anfang September die Unterstützungszone 48,48 zu 49,92 Euro angesteuert und gehalten. Das hätte die Basis für einen erneuten Aufwärtsimpuls sein müssen, der das bisherige Jahreshoch ansteuert und im Idealfall überwindet. Aber die Käufe stockten bereits deutlich unterhalb des vorherigen Hochs. Diese Unterstützungszone wurde zu früh wieder angesteuert. Die Käufer wurden vorsichtiger, so dass der Kurs per Donnerstagabend bereits unterhalb dieses Supportbereichs schloss. Damit ist das Tor für den Bruch des Trendkanals weit offen.

Quelle: marketmaker pp4

Besonders auffällig ist, dass es zwar gelang, diese Unterstützungszone ein paar Tage einigermaßen zu halten, nachdem, die Aktie am vergangenen Freitag bereits darunter geschlossen hatte, daraus aber keine nennenswerten Käufe hervorgingen. Das Ergebnis: SMA Solar schloss gestern erneut unter diesem Bereich. Und die untere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals ist jetzt sehr nahe, liegt aktuell bei 46,40 Euro. Fällt sie, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht zunächst bis an die 200-Tage-Linie bei aktuell 42,01 Euro frei. Da diese Linie speziell bei dieser Aktie aber des Öfteren problemlos über- und unterkreuzt wurde, wäre es nicht unbedingt überraschend, wenn sie nicht viel Unterstützung bieten und der Kurs weiter in Richtung der massiveren Auffangzone 35,00/235,58 Euro weiter rutschen würde.

Trades auf SMA Solar sind immer etwas für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Mit einem Basispreis und Knockout-Level bei 65,028 Euro weist das Zertifikat aktuell einen Hebel von 2,68 aus. Einen höheren Hebel sollte man hier nicht einsetzen, denn die Aktie ist hochvolatil und damit grundsätzlich auch eher etwas für erfahrenere, risikobereite Trader.

Den Stop Loss würden wir bei 55,50 Euro, knapp über dem September-Hoch, ansetzen. Das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,95 Euro. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Short auf SMA Solar lautet SN5V31.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 51,90 Euro, 55,15 Euro, 61,00 Euro

Unterstützungen: 46,40 Euro, 42,01 Euro, 35,58 Euro, 35,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN SN5V31 ISIN DE000SN5V314 Basispreis 65,028 Euro K.O.-Schwelle 65,028 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,68 Stop Loss Zertifikat 0,95 Euro

