EQS-News: Solutiance AG: Bestergebnis im Auftragseingang – Viertes Quartal in Folge starkes Wachstum im Auftragseingang

AE Q3 1.515 TEUR, +170% zu Vorjahr

AE 9 Monate 3.204 TEUR, + 143% zu Vorjahr

AE „Dachmanagement 4.0“ Q3 1.303 TEUR + 150% zu Vorjahr

AE „Betreiberpflichten-Controlling“ Q3 212 TEUR + 631% zu Vorjahr

Neukunden-Jahresziel überschritten, bisher 26 neue Kunden in 2022 Potsdam, 4. Oktober 2022 Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, konnte den positiven Trend im Auftragseingang auch im dritten Quartal 2022 fortsetzen. Gegenüber dem Vorjahresquartal (561 TEUR) konnte ein Anstieg um 170% auf nun 1.515 TEUR erreicht werden. Dadurch setzt das Unternehmen die im vierten Quartal 2021 begonnene Trendwende im Auftragseingang konsequent fort. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 betrug der Auftragseingang 3.204 TEUR, eine Steigerung um 143% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1.321 TEUR). Beim Produkt Betreiberpflichten-Controlling gab es im dritten Quartal 2022 einen Anstieg um 631% von 29 TEUR im Vorjahr auf 212 TEUR. Beim Produkt Dachmanagement lag der AE in Q3 mit 1.303 TEUR um 150% über dem Vorjahr (521 TEUR). Dazu Vorstand Uwe Brodtmann: „Ein weiterer Auftrag für eine komplette Dachsanierung zeigt, dass wir uns bei unseren Kunden immer mehr als Full-Service-Anbieter für das Thema Dachmanagement etablieren können. Auf Basis der nun deutlich breiteren Basis an Kunden und Gebäuden hoffen wir, im kommenden Jahr mehr Projekte dieser Art gewinnen zu können.“ In den ersten drei Quartalen ist es dem Unternehmen gelungen, 26 neue Kunden zu gewinnen, davon 9 in Q3. Damit wurde das Neukundenziel von 24 Unternehmen für 2022 bereits jetzt übertroffen. Dazu Vorstand Jonas Enderlein: „Unsere Strategie im Neukundengeschäft zahlt sich jetzt aus. Mit dem Ausbau unserer Kundenbasis begegnen wir der Entscheidungsgeschwindigkeit der Branche. So gewinnen wir mehr Planungssicherheit für die Folgejahre. Dass wir jetzt schon unser Neukundenziel für das ganze Jahr erreicht haben, freut uns sehr. Aber auch bei Umsatz und Auftragseingang müssen wir den Trend jetzt konsequent fortsetzen!“ Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf LinkedIn, Xing, Twitter und Facebook.

