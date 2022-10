TecDAX: Junitiefs im Test

Nach einem äußerst gelungenen Start in den neuen Handelsmonat Oktober ziehen und Deutsche Aktienindizes förmlich davon und notieren zum Teil an äußerst markanten Stellen. Hierzu zählt auch zweifelsfrei der TecDAX-Index, der sich geradewegs an seinen Vorgängertiefs aus Juni aufhält.

Eine Erholung nach gut einem Monat andauernden Verlusten war nicht zuletzt wegen des stark überverkauften Zustandes der Indizes bereits Ende September favorisiert worden, trotzdem überrascht die Kehrtwende auf dem Absatz doch etwas.

Die nächste Bewährungsprobe steht für den TecDAX-Index an den Junitiefs und der Hürde von 2.775 Punkten an. Gelingt ein Ausbruch darüber, könnte im Zuge der laufenden Erholung weiteres Aufwärtspotenzial an 2.857 Punkte und darüber sogar den EMA 50 bei 2.889 Zählern freigesetzt werden.

Sollte sich der aktuelle Anstieg lediglich als temporär und vor allem technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste erweisen und zeitnah kassiert werden, müssen sich Investoren unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 2.593 Punkten auf fortgesetzte Verlust auf rund 2.400 Zähler zwingend einstellen.