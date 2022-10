DAX: Kaufniveau naht

Zur Wochenmitte haben Investoren auf dem Frankfurter Parkett es tendenziell ruhig zugehen lassen, eine kleine technische Gegenbewegung auf den dynamischen Kursgewinn vom Dienstag reichte dabei auf 12.455 Punkte und somit ganz in die Nähe des Kaufniveaus aus dem ersten Halbjahr um 12.390 Zählern abwärts. Noch allerdings könnte die Konsolidierung nicht abgeschlossen sein, auf Sicht der nächsten Stunden könnten weiter fallende Kurse bevorstehen.

Dabei spielt nach wie vor das Kaufniveau um 12.390 Punkten eine herausragende Rolle, aber auch eine zu Dienstag gerissene Kurslücke könnte im Zuge dessen noch geschlossen werden. Diese verläuft zwischen 12.227 und 12.358 Zählern. Spätestens vom unteren Niveau aus sollte aber wieder eine Gegenbewegung einsetzen, um die technische Voraussetzung an eine klassische 1-2-3-Erholung zu erfüllen.

Ein bärisches Szenario für den heimischen Aktienindex DAX ergibt sich erst unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 11.862 Punkten. Dann müssten Verluste auf das nächstgrößere Unterstützungsniveau aus 2020 um 11.450 Punkten zwingend einkalkuliert werden.

China verbleibt einen weiteren Tag im Feiertagsmodus, erste Wirtschaftsdaten stehen dagegen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Baupreisen für Wohngebäude per August auf der Agenda, gefolgt von Auftragseingängen der Industrie und den Umsätzen im verarbeitenden Gewerbe ebenfalls aus August. Um 11:00 Uhr werden europaweite Einzelhandelsumsätze aus August präsentiert, um 13:30 Uhr das Protokoll der letzten EZB-Sitzung. Zeitgleich starten die USA mit Challenger Stellenstreichungen per September durch, um 14:30 Uhr stehen die obligatorischen Erstanträge sowie fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda.