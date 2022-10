EQS-News: Stefan Riedel scheidet aus Vorstand der adesso SE aus

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie

Stefan Riedel scheidet aus Vorstand der adesso SE aus



06.10.2022 / 10:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stefan Riedel scheidet aus Vorstand der adesso SE aus Mit Auslaufen des Vorstandsvertrags von Stefan Riedel (55) zum Ende des Jahres 2022 wird der diplomierte Wirtschaftsinformatiker das Unternehmen verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Seine Verantwortung im Vorstand für den Geschäftsbereich Insurance wird der Vorstandsvorsitzende Michael Kenfenheuer (64) zum 01.11.2022 zusätzlich übernehmen, der vor Stefan Riedel bereits für viele Jahre die Branche verantwortete. Stefan Riedel war für adesso seit Anfang 2020 tätig und entwickelte neben dem Versicherungsbereich auch das Customer Experience Management für ganzheitliche Kundenerlebnisse weiter. Der Aufsichtsrat bedankt sich auch im Namen des gesamten adesso-Teams bei Stefan Riedel für seinen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. adesso Group

Die adesso Group ist mit über 6.800 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2022 von über 800 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de Kontakt:Martin MöllmannHead of Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de

06.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com