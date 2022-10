Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Medtronic erhält Auftrag des US-Ministeriums für Veteranen-Angelegenheiten zur Lieferung des intelligenten Endoskopie-Moduls GI Genius™ für die durch KI unterstützte Darmkrebsvorsorge



06.10.2022 / 06:15 GMT/BST



Dublin, Irland – 6. Oktober 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass Medtronic, ihr globaler Partner für GI Genius™, eine Medienmitteilung veröffentlicht hat, in der das Unternehmen mitteilt, dass sein Geschäftsbereich Gastrointestinal in Zusammenarbeit mit einem so genannten Service-Disabled Veteran-Owned Small Businesses (SDVOSB) einen Vertrag über die Installation von 115 intelligenten Endoskopie-Modulen von Medtronic GI Genius™ in zahlreichen medizinischen Einrichtungen des Ministeriums im ganzen Land erhalten hat. Durch diesen Vertrag werden Veteranen Zugang zur Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) erhalten, die nachweislich die Genauigkeit der Polypen-Erkennung bei der Koloskopie verbessert. Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, kommentierte: «Veteranen werden nun Zugang zu GI Genius™ haben und wir gratulieren unserem Partner Medtronic zu diesem Erfolg und zur intensiven Förderung von GI Genius™. Dieser Vertrag unterstreicht einmal mehr, wie wichtig GI Genius™ für die Prävention von Darmkrebs ist.» Lesen Sie hier die vollständigen Details in der Medienmitteilung von Medtronic (auf Englisch). Finanzkalender Credit Suisse Equity Forum Switzerland 16. November 2022 Jefferies 2022 London Healthcare Konferenz 15.-17. November 2022 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt 28.-30. November 2022 Über Cosmo

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen und zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit durch ausgewählte Partner vertrieben werden, darunter Lialda®, Uceris®/Cortiment® und Winlevi®. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius™, das künstliche Intelligenz zur Erkennung möglicher Anzeichen von Darmkrebs einsetzt. Cosmo hat Aemcolo® an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk® an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

