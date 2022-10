Beyond Meat: Der McPlant ist (vielleicht) doch ein Erfolgskonzept

Der McPlant und Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) haben zuletzt nicht gerade positive Schlagzeilen geliefert. Nachdem McDonald’s diesen veganen Burger eine gewisse Zeit lang ausgiebiger getestet hat, haben die Verantwortlichen kurzerhand die Testphase für beendet erklärt. Mehr gab es (bislang) nicht.

Das ist die Ausgangslage in den USA gewesen, die Foolishe Investoren zumindest kennen sollten. Trotzdem gibt es auch andere Schlagzeilen. So zum Beispiel aus den Niederlanden, wo der McPlant offenbar bei den Verbrauchern und auch bei der örtlichen Leitung besser angekommen ist. Sehen wir uns das etwas näher an.

Beyond Meat: McPlant ist Dauergast auf der Menükarte

Wie mehrere Portale (primär für den veganen Markt) berichten, darf Beyond Meat doch einen kleineren Achtungserfolg feiern. Der McPlant wird demnach Dauergast auf der Menü-Karte von McDonald’s. Das zeigt, dass die Zusammenarbeit doch ein wenig fruchten könnte.

Die Verantwortlichen der Systemgastro-Kette aus den Niederlanden verweisen darauf, dass der McPlant für eine positive Resonanz gesorgt hat. Deshalb freue sich McDonald’s in unserem Nachbarland, aus dem Test nun einen festen Bestand zu machen. Jetzt fehlen bloß noch die Konsumenten, die auch weiterhin flexitarisch den Geschmack von McDonald’s genießen wollen.

Natürlich sind die Niederlande nicht die USA. Aber für Beyond Meat können solche kleineren Erfolge ein positives Momentum bedeuten. Wenn sich der Burger hier festigt, so dürfte das doch eine größere Reichweite nach sich ziehen. Wie gesagt: Unter der Voraussetzung, dass den Genießern der Alternativprodukte nicht der Geschmack auf die Burger vergeht.

Aus Partnerschaften Wachstum kreieren

Beyond Meat besitzt auch mit dem McPlant trotzdem eine primäre Aufgabe: Aus solchen Produkten und Partnerschaften muss Wachstum her. In Zeiten der COVID-19-Pandemie ist das in vielen Fällen erlahmt. Jetzt gilt es den Turnaround anzustoßen. Vielleicht kann McDonald’s in den Niederlanden dabei behilflich sein.

Die Aktie bleibt ebenfalls in schwierigem Fahrwasser. Bei einem Aktienkurs in Höhe von 15,09 Euro liegt die Börsenbewertung gerade noch bei knapp über einer Milliarde US-Dollar. Das ist gewiss nicht der Anspruch, mit dem diese anfängliche Raketen-Aktie gestartet ist. Aber eben auch nicht der Anspruch vieler Investoren, die womöglich jetzt noch an der Aktie festhalten.

Der Artikel Beyond Meat: Der McPlant ist (vielleicht) doch ein Erfolgskonzept ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

