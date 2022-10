DEUTSCHE BÖRSE - Der Ausbruch wäre zum Greifen nah

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 170,750 € (XETRA)

Oberhalb von 166,00 EUR hat die Aktie der Deutschen Börse jetzt die Chance, im Rahmen des Anstiegs seit dem Zwischentief bei 163,25 EUR das neue Allzeithoch bei 175,90 EUR zu überwinden und damit ein Kaufsignal zu generieren.

Oberhalb der Marke würde insbesondere der Aufwärtstrend seit Anfang Juni in eine neue Runde gehen und sein erstes Ziel bei 184,22 EUR angesteuert werden können. An dieser Stelle dürfte es zu einem Rücklauf an das jetzige Rallyhoch kommen, ehe der Anstieg mittelfristig in Richtung 190,00 EUR führen könnte. Die volatile, von starken Korrekturen durchzogene Grundstruktur des Aufwärtstrends dürfte den Anlegern also erhalten bleiben.

Die Chance auf den direkten Ausbruch in den kommenden Stunden und Tagen wäre dagegen bei einem Bruch der 166,00-EUR-Marke vergeben und eine Korrektur bis 158,00 EUR zu erwarten.

Deutsche Börse AG (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)