EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Elmos und dem Foundry-Partner Samsung Foundry – Erste Serienprodukte bereits verfügbar

Dortmund, 7. Oktober 2022: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) bezieht bereits seit Mitte des Jahres erste Produkte auf 130nm-Basis des neuen Foundry-Kooperationspartners Samsung Foundry und hat die Serienproduktion gestartet. Die zukunftsweisenden kleineren Technologieknoten ermöglichen ein kostenoptimales Design der Elmos ICs für zahlreiche automobile Applikationen, deren digitaler Anteil im Fahrzeug kontinuierlich wächst. Bereits heute hat Elmos eine führende Rolle in wichtigen automobilen Applikationsfeldern und macht mit innovativen Halbleiterlösungen die Mobilität für die Menschen komfortabler, sicherer und nachhaltiger. Für Samsung und Elmos ist die Zusammenarbeit in der Waferfertigung ein wichtiger Schritt für die strategische Weiterentwicklung mit State-of-the-Art Prozesstechnologien für automobile Halbleiter. Die Partnerschaft mit Samsung erweitert das Setup mit führenden Unternehmen im Foundry-Bereich und garantiert den Zugang zu modernsten Technologien für das zukünftige Wachstum. „Die in 2019 begonnene Kooperation mit Samsung Foundry ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Fabless-Strategie von Elmos geworden“, sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. „Samsungs fortschrittliche, für den Automobilbereich qualifizierte 130nm-BCD-Plattform, einschließlich einer Embedded-Flash-Lösung, ist eine herausragende Prozesstechnologie.“ „Die enge und intensive Zusammenarbeit war die entscheidende Stärke unserer Partnerschaft, um die Qualifizierung von Automobilprodukten und den Start der Massenproduktion in Rekordzeit zu erreichen“, sagt Jason Shin, Executive Vice President des Foundry Sales Teams bei Samsung Foundry. „Dies wird die Grundlage für künftige Innovationen sein, die unsere Partnerschaft weiter stärken.“ Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel: +49-231‐7549‐7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Über Samsung

Samsung inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten. Weitere News finden Sie im Samsung News Room unter https://news.samsung.com/de/.

