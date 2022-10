DAX: Bullen schmeißen hin

Die abgelaufene Handelswoche präsentierte sich zunächst noch im Gewand eines Aufschwungs, am letzten Handelstag allerdings haben US-Arbeitsmarktdaten die Furcht vor einer Fortsetzung der straffen US-Geldpolitik geschürt und Indizes rund um den Erdball tief in die Verlustzone geschickt. Diese Tendenz könnte sich auch in dieser Woche fortsetzen, wodurch die jüngste Erholung schnell wieder abgewürgt werden könnte.

Zunächst einmal ist ein Kurslückenschluss zu erwarten, dieser wäre mit Abgaben auf 12.227 Punkte verbunden. Aber erst darunter wird ein Test der Jahrestiefs bei 11.862 Punkten für den DAX erwartet, wo eine erneute mittelfristige Richtungsentscheidung für den Leitindex DAX erwartet wird.

Tagesschlusskurse unterhalb der Jahrestiefs würden demnach Abwärtspotenzial an 11.450 Punkte freisetzen, was mit dem tiefsten Stand seit Oktober 2020 verbunden wäre. Eine direkte Kehrtwende und ein anschließender Anstieg mindestens über 12.800 Punkte und somit auch den 50-Tage-Durchschnitt könnte dagegen die in der abgelaufenen Handelswoche gestartete Erholungsbewegung weiter fortsetzen, kurzfristige Ziele lägen dann bei 12.936 und darüber um 13.200 Punkten. Ob dies vor dem Hintergrund stark steigender Inflationsdaten gelingt, werden erst die Daten am Donnerstag offen legen.

An der Datenfront geht es heute sehr ruhig zu, in wenigen Minuten werden frische Zahlen zum Fahrleistungsindex der LKW-Maut per September veröffentlicht. Um 10:30 Uhr folgt der europaweite sentix-Konjunkturindex per Oktober, womit die Berichterstattung an dieser Stelle auch endet.