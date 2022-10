Weder Walt Disney noch Netflix oder Roku: Das ist der geheime Gewinner im Streaming-War!

Walt Disney (WKN: 855686), Netflix (WKN: 552484) oder Roku (WKN: A2DW4X) können ein Gewinner im Streaming-War sein? Um ehrlich zu sein würde ich das niemals verneinen. Alle diese Aktien besitzen ein gewisses Etwas. Ob es die Position als Content-Macht ist, als früherer Platzhirsch und Wegbereiter des Marktes oder als Gatekeeper.

Aufgrund der jüngsten Entwicklung sehen mehrere Analysten jedoch einen Namen als indirekten klaren Gewinner im Streaming-War: The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Das US-Unternehmen profitiert indirekt ebenfalls von der aufkeimenden Konkurrenz, aber vor allem auch von der neuesten Entwicklung im Markt. Wie gesagt: Das ist nicht nur meine These, sondern auch die anderer Investoren.

Walt Disney, Netflix, Roku: Dienst für The Trade Desk im Streaming-War!

The Trade Desk ist eigentlich ein Unternehmen, das wir als digitalen Werbespezialisten ansehen sollten und, na ja, auch müssen. Programmatische Werbung steht hier auf dem Programm. Das bedeutet, dass die Anzeigen persönlicher auf die Zielgruppen zugeschnitten werden. Dabei besitzt das Unternehmen kein Werbeinventar, sondern ist Dienstleister für Agenturen, um denen zu helfen, möglichst effizient das eigene Programm an relevante Kunden zu bringen. Und das alles, während eine Seite lädt oder ein digitaler Werbespot irgendwo aufgerufen wird.

Der Grund, warum The Trade Desk jetzt ein Profiteur im Streaming-War sein kann, hängt unter anderem auch mit Walt Disney und Netflix zusammen. Die beiden Content-Konkurrenten wollen schließlich mit Nachdruck eine zum Teil werbefinanzierte Variante noch in diesem Jahr starten. Konkret bedeutet das, dass sich der gesamte Markt in Richtung digitaler und damit voraussichtlich auch programmatischer Werbung entwickelt. Genau das kann ein gigantisches langfristiges Wachstumspotenzial bedeuten. Connected TV ist für die programmatische Werbung einer der größten momentanen Treiber.

Roku ist ebenfalls ein Beispiel, das passend sein kann. Zwar ist das eher ein Konkurrent von The Trade Desk als Gatekeeper, der selbst auf programmatische Werbung setzt. Allerdings hat sich das Management auch hier vor Jahren gerüstet, um sich einen Anteil am Werbekuchen zu sichern. Mit Erfolg: Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer kletterten zuletzt, eben weil die digitale Werbung ein schwächeres Streaming-Geschäft kompensieren konnte.

The Trade Desk stehen daher aufregende Zeiten bevor. Zuletzt wuchs der Umsatz auch ohne Platzhirsche im Connected-TV-Bereich um 35 % auf 377 Mio. US-Dollar in einem einzelnen Quartal. Das dürfte jedoch erst ein Vorgeschmack der Möglichkeiten sein, sofern im Streaming-War der gesamte Markt mit digitaler Werbung überzogen wird.

Nicht günstig, aber den Preis wert?

Die Aktie von The Trade Desk ist gewiss nicht günstig. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 27,7 Mrd. US-Dollar sehen wir weiterhin ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,5. Allerdings könnte die Bewertung auch das große Wachstumspotenzial reflektieren, das durchaus vorhanden ist.

Netflix, Walt Disney und auch Roku bewegen sich (oder haben es bereits) in Richtung digitaler Werbung. The Trade Desk ist ideal hierfür positioniert, um im Streaming-War auf der Siegerstraße zu fahren.

