Die Vaudoise präsentiert «Happy Views», eine exklusive Sonderserie des Podcasts «Art’s Cool» rund um Kunst und Architektur



11.10.2022 / 15:18 CET/CEST



Lausanne, 11. Oktober 2022 – Für sechs Lernende öffneten die Vaudoise Versicherungen die Türen zu ihrer Kunstsammlung. Ungefiltert äusserten sie ihre Meinung zu den Werken und die verantwortlichen Kunstschaffenden beantworteten Fragen dazu, transparent und inspirierend. Dieser Austausch ist die erste Ausgabe von «Happy Views», einer Sonderserie des Podcasts «Art’s Cool» und gleichzeitig die erste Audio-Reihe mit der Kunstsammlung eines Privatunternehmens. «Art’s cool» ist eine Podcast-Produktion mit kurzen Episoden des unabhängigen Podcast-Studios Young Podcasts, um zeitgenössische Kunst mit Neugier und Leichtigkeit zu entdecken. In jeder Episode des Podcasts betrachtet, beschreibt und hinterfragt ein junger Mensch ein Werk. Der Künstler oder die Künstlerin nimmt diesen Kommentar entgegen und beantwortet die gestellten Fragen. Durch diese Podcast-Serie kann man die Vielfalt der Schweizer Gegenwartskunst bei ungezwungenen Gesprächen entdecken.

Zum ersten Mal wurde die Kunstsammlung der Vaudoise Versicherungen Gegenstand einer Sonderserie mit dem Titel «Happy Views». Am Mikrofon mit Florence Grivel für die französische und Stephan Kyburz für die deutsche Ausgabe konnten sechs junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung Fragen stellen, sich frei zu einem Werk äussern und die Künstlerinnen und Künstler dazu befragen. «Es war eine bereichernde Erfahrung, einige Werke, die wir jeden Tag im Gebäude sehen, aber oft kaum wahrnehmen, neu zu entdecken», so Noémie Meienberger, Praktikantin an der FH.



Ein Gang durch die Kunstsammlung der Vaudoise

Inspiriert von Jean Tschumis moderner Architektur des Geschäftssitzes der Vaudoise richtet Bryan (Lernender) im ersten Teil seine Fragen an Stéphanie Quantin-Biancalani, Kuratorin an der Cité de l’Architecture et du Patrimoine in Paris. Indessen beschäftigt sich Estella, Lernende, sich mit der steil nach oben ragenden Skulptur «Beautiful Steps #9» im Park der Vaudoise beschäftigt, die vom Künstlerduo Sabina Lang und Daniel Baumann geschaffen wurde. Die Tour geht weiter mit Arthur, einem Lernenden, der den Geschäftssitz erkundet und das eindrückliche Wandgemälde PM058 von Stéphane Dafflon betrachtet. Danach beantwortet Mauren Brodbeck dem ehemaligen Lernenden Ricardo seine Fragen zur Fotografie Hello aus der Serie Cedars. Die Besichtigung des Gebäudes Cèdres endet im Sitzungssaal des Verwaltungsrats, wo sich Noémie Meienberger, Hochschulpraktikantin, mit dem Gemälde Nemi von Thomas Huber auseinandersetzt. Währenddessen interessiert sich Davide, Lernender, in der Generalagentur Zentralschweiz für die Werke von Christoph Rütimann, Rasterflecken II, V und VII, die dort die Wand zieren. Alle Episoden zur Kunstsammlung der Vaudoise werden ab dem 11. Oktober auf der Website von Art's cool ausgestrahlt und können kostenlos auf allen wichtigsten Podcast-Apps angehört werden, insbesondere Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.



Kunst bei der Vaudoise

Jean Tschumi, Architekt des Geschäftssitzes der Vaudoise Versicherungen, hat 1955 die Kunstkommission der Vaudoise gegründet. Er schuf ein architektonisches Programm zur Errichtung eines «Gesamtkunstwerk». Das Gebäude beherbergt verschiedene Werke wie Skulpturen, Reliefs, Mosaike und Wandmalereien von bedeutenden Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Seit 2009 betreut die Kunstkommission die Sammlung, schafft neue Werke an und setzt sich für die Verbindung zwischen Kunst und Unternehmen ein. Jedes Jahr beauftragt die Kommission renommierte Schweizer Kunstschaffende mit der Arbeit am Corporate Image des Gebäudes. Ziel ist es, verschiedene Ausdrucksformen und Ansätze zu nutzen, um sowohl der Grundidee als auch aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Nathalie Bender, Koordinatorin der Kunstkommission, Vaudoise Versicherungen, 021 618 80 80, artistique@vaudoise.ch

Catherine Othenin-Girard, Kunsthistorikerin und Beraterin der Kunstkommission, 078 612 59 60, catherine@otheningirard.com

Patrick Comte, Mitbegründer von Young Pods, 078 627 48 19, contact@youngpods.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

