EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities veräußert Briar Chemicals

AURELIUS Equity Opportunities veräußert Briar Chemicals Briar Chemicals, der führende britische Agrochemie-Vertragshersteller und -entwickler, wird an einen Strategen verkauft

Starke Wachstumsaussichten auf dem Markt für Agrochemikalien

Mehr als EUR 70 Mio. Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2022

Weiterer erfolgreicher Exit, trotz herausforderndem Marktumfeld München, 11. Oktober 2022 – Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gibt den Verkauf von Briar Chemicals Limited (Briar), dem führenden Vertragshersteller und -entwickler für agrochemische Produkte in Großbritannien, bekannt. Der Käufer ist Safex Chemicals India Limited (Safex), ein im Markt für Pflanzenschutzprodukte aktives Unternehmen. Im März 2021 schloss Safex eine Partnerschaft mit ChrysCapital, einem der größten und erfolgreichsten Private-Equity-Fonds Indiens. Die Transaktion wird mit rund EUR 83 Mio. bewertet. Die Unterzeichnung sowie der Abschluss der Transaktion fanden am 10. Oktober 2022 statt. „Briar Chemicals blickt auf eine beeindruckende Tradition zurück und ist ein zuverlässiger sowie langfristiger Partner der weltweit größten Chemiekonzerne. Seit der Zugehörigkeit von Briar zum AURELIUS-Portfolio wurde diese Position gefestigt und deutlich ausgebaut. Bereits in dieser Zeit wurde die Marke Briar Chemicals erfolgreich auf dem globalen Markt etabliert. Darüber hinaus haben unsere operativen Experten durch die Erhöhung der Transparenz im Produktionsprozess sowie die kontinuierliche Verbesserung der Produktionsanlage von Briar einen signifikanten Mehrwert geschaffen. Wir danken dem Briar-Team für seinen Einsatz und Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte und wünschen weiterhin viel Erfolg als Teil des europäischen Geschäfts von Safex“, so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. „Die Möglichkeit, in Produktionsanlagen außerhalb Indiens zu investieren, nehmen wir gerne wahr. Dieser Schritt soll helfen, Safex in den kommenden Jahren zu einem voll integrierten Pflanzenschutzunternehmen zu entwickeln“, kommentiert S.K Chaudhary, Gründer von Safex. Briar Chemicals, mit Sitz im britischen Norwich, ist einer Ausgliederung von Bayer CropScience folgend, seit 2012 Teil des AURELIUS-Portfolios. Am Standort Norwich beschäftigt das Unternehmen rund 250 Mitarbeiter und ist damit der größte Vertragshersteller und -entwickler für Agrochemie in Großbritannien. Das Unternehmen bietet ein vollständiges Anlagenportfolio, von Laboren bis hin zu Großreaktoren. Es verfügt über 47 Hektar Anlagenfläche sowie Infrastruktur für weiteren Kapazitätsausbau. Nach dem Carve-out von Briar Chemicals wurde der Standort als eigenständiger Auftragshersteller ausgerichtet. AURELIUS reorganisierte die Produktion umfassend, um die operative Unterstützung vor Ort zu verbessern. Einzelnen Geschäftseinheiten wurde die Verantwortung für Sicherheit, Produktion und Qualität im täglichen Betrieb übertragen. Aufbauend auf hervorragenden Geschäftsbeziehungen zu Bayer wurde ein erfolgreiches Lizenzgeschäft für Dritte aufgebaut. Zudem hat AURELIUS weitere Wachstumspotenziale identifiziert und gehoben, darunter die Verbesserung der Umweltstandards mithilfe eines eigenen Solarparks und die Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets. „Wir sind überzeugt, dass Safex von der Marktposition und der Expertise von Briar und dem Team stark profitieren wird. Briar Chemicals hat noch nie einen Kunden an einen Wettbewerber verloren. Unter dem Dach von AURELIUS wurde der erstklassige Kundenstamm ausgebaut. Die Beziehung zur Gemeinde Norwich, eine wichtige Säule des Unternehmens, wurde während der gesamten Zeit bei AURELIUS mithilfe verschiedener Initiativen gefördert. Wir danken der Gemeinde für ihre Unterstützung“, kommentiert Gerhard Engleder, Vice President bei AURELIUS. AURELIUS wurde bei der Transaktion von DC Advisory (Corporate Finance), Deloitte (Financial), Travers Smith (Legal), EY (Tax), NexantECA (Commercial) und Birketts (Property) beraten. SAFEX wurde bei der Transaktion von Investec (Corporate Finance), KPMG (Financial and Tax DD), Bird & Bird (Legal) und TRC (Environmental) beraten. ÜBER AURELIUS AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.aurelius-group.com KONTAKT AURELIUS Gruppe

Investor Relations

Telefon: +49 (89) 544799 – 0 +44 (0) 20 7440 0480

Fax: +49 (89) 544799 – 55 +44 (2) 20 7440 0481

