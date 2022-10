RIOT BLOCKCHAIN - Die Spannung steigt

Riot Blockchain Inc. - WKN: A2H51D - ISIN: US7672921050 - Kurs: 6,390 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Riot Blockchain beendete den starken Abwärtstrend im Sommer an der langfristig zentrale Unterstützungszone bei 3,50 - 4,58 USD und startete eine Erholungsbewegung. Wie in der PLUS-Analyse RIOT BLOCKCHAIN - Wo endet der Crash? prognostiziert erholte sich das Papier anschließend in den Preisbereich von 10 - 11 USD, bevor eine erneute Korrekturbewegung startete. Diese dauert nach wie vor an, wobei sich die Handelsspanne zu einem fallenden Dreieck verengt.

Wohin geht die Reise?

Der Preisbereich bei 6,00 - 6,20 USD bildet die Dreiecksunterkante und einen wichtigen Support. Kommt es zum signifikanten Ausbruch unter 5,90 USD, droht ein Abverkauf bis zu den Jahrestiefs am Support bei 4,00 - 4,60 USD.

Zeigen sich jetzt hingegen wieder Käufer und ziehen das Papier über 7,80 USD, könnte eine Kaufwelle folgen. Bei 10,50 - 10,60 und 12 - 13 USD liegen dann potenzielle Erholungsziele.

Fazit: Ein Ausbruch aus dem Dreieck sollte hier für neue Handelsentscheidungen abgewartet werden. Ungeduldige könnten antizyklisch am Support bei 6,00 - 6,20 USD ihr Glück mit engen Absicherungsmöglichkeiten versuchen. Ein bevorzugtes Szenario habe ich momentan nicht, wobei der übergeordnete Abwärtstrend und die Schwäche der Kryptowährungen das Risiko aktuell stark erhöhen.

Riot Blockchain Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)