Trading-Chance Wacker Chemie: Doppeltief in Arbeit

Mitte September hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf Wacker Chemie vorgestellt, der sich tadellos entwickelt hat. Aber jetzt würden wir den Gewinn einstreichen und die Position drehen. Denn die Aktie versucht sich gerade an einem Doppeltief mit Rückenwind von der Nachrichtenseite. Eine Trading-Chance Long.

Chemieunternehmen haben für die Produktion einen immensen Energiebedarf, der mehrheitlich durch Gas abgedeckt wird. Das war der entscheidende Grund, warum Aktien dieser Branche in den vergangenen Monaten so massiv verkauft wurden. Nachvollziehbar, denn:

Gaspreis-Deckel nimmt Druck von den Gewinnen

Angenommen, das Gas würde zu knapp, würde zuerst die Industrie der Hahn zugedreht, damit die Privathaushalte weiter versorgt werden können. Und Produktionsausfälle würden nicht nur Umsatz und Gewinn drücken, sondern die sowieso noch nicht wieder in der Spur befindlichen Lieferketten erneut reißen lassen. Und auch wenn das Gas reicht: Bei den Preisen ist die Kostenbelastung für Unternehmen wie Wacker Chemie immens. Aber mit den Nachrichten des Montags sieht das Ganze schon besser aus.

Dass der Bund diese Kosten zum Teil übernehmen will, indem ab Januar für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs eine Preisobergrenze von 7 Cent für einen Zeitraum von 16 Monaten gilt, ist natürlich eine gewaltige Erleichterung, es überrascht nicht, dass Chemie-Titel am Montag zulegten. Ob das Gas reicht, hat damit allerdings nichts zu tun … ein Gasmangel kann trotzdem auftreten. Aber immerhin ist eine dieser Belastungen von der Wacker Chemie-Aktie genommen worden, die alleine in den letzten vier Wochen in der Spitze ein Drittel ihres Kurswerts verloren hatte.

Der Kurs läuft dynamisch auf die entscheidenden Charthürden zu

Jetzt sehen wir im Chart, dass der Kurs knapp oberhalb des September-Verlaufstiefs abgefangen wurde und anzieht. Damit steht ein kleines Doppeltief unmittelbar vor der Vollendung. Aber noch ist es nicht vollendet, noch muss auch die markante Widerstandszone im Bereich 117,80 zu 119,90 Euro überboten werden, um ein bullisches Signal zu generieren, das mittelfristige Relevanz haben würde. Aber:

Was wir diesmal im Gegensatz zu früheren Gegenbewegungen nach oben haben, ist die Verbindung einer Bewegung aus markttechnisch überverkauftem Bereich heraus mit positiven Nachrichten, die die fundamentale Perspektive der Wacker Chemie-Aktie, wenn nicht auf den Kopf stellen, so doch spürbar aufhellen. Daher könnten sich risikofreudige Trader jetzt überlegen, bereits im Vorfeld eines Breaks über 117,80/119,90 Euro auf der Long-Seite zuzugreifen.

Mit einem spekulativen Long-Trade auf die Wende setzen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 77,263 Euro einen Hebel von 3,18 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 99 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 2,17 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Wacker Chemie lautet JC71AV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 117,80 Euro, 119,90 Euro, 124,95 Euro, 127,75 Euro

Unterstützungen: 100,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN JC71AV ISIN DE000JC71AV9 Basispreis 77,263 Euro K.O.-Schwelle 77,263 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent J.P. Morgan Hebel 3,18 Stop Loss Zertifikat 2,17 Euro

