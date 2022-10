CropEnergies: Aktie stürmt an SDax-Spitze

Sagenhafte 80 Prozent! Im letzten Quartal hat der Umsatz von CropEnergies um 80 Prozent zugelegt – von 249 auf 450 Mio. Euro. Der operative Gewinn kletterte auf 93 Mio. Euro, nach 23 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

CropEnergies hat seine Jahresprognose gesteigert. Das SDax-Unternehmen rechnet mit einem Umsatz zwischen 1,47 und 1,57 Mrd. Euro. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 1,08 Md. Euro. Das EBDITDA – der operative Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen – soll auf 255 bis 305 Mio. Euro steigen. Im letzten Jahr lag es bei 169 Mio. Euro.

Der Aktie taten diese Zahlen gut: Schon in den ersten Handelsminuten schoss sie um 16 Prozent nach oben. Derzeit liegt sie immer noch mit einem Plus von 12,3 Prozent bei 13,70 Euro.

CropEnergies – eine Tochter von Südzucker – ist ein Nutznießer des Green New Deal, den die EU ausgerufen hat. Dazu gehört auch, dass der Anteil an erneuerbaren Energien im Transportsektor auf 13 Prozent steigen soll. Dazu sollen dem Benzin Ethanol beigemischt werden, das aus Zucker gewonnen wird. Der Anteil an erneuerbaren Kraftstoffen aus Ackerpflanzen soll weiterhin unverändert auf einem hohen Niveau bleiben. Die Preise für Ethanol sind gestiegen. Genau das treibt den Umsatz von CropEnergies voran. Allerdings nimmt der Kostendruck durch die gesteigerte Energiekosten zu. Hier foprdert das Unternehmen ein Eingreifen des Staates, um die energieintensiven Betriebe zu entlasten.

Ein weiteres Standbein von CropEnergies sind Futtermittel für Nutztiere. Auch in diesem Bereich wurde der Absatz deutlich gesteigert.

Hier geht es zum CropEnergies-Zwischenbericht.