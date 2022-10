Moderna: Aktie schießt zweistellig in die Höhe - US-Pharmariese Merck zieht Option und zahlt 250 Millionen Dollar

Die Aktie von Moderna legt heute über 15 Prozent zu und es hat nichts mit dem Corona-Impfstoff der amerikanischen Biotechschmiede zu tun. Es dreht sich um den personalisierten Krebsimpfstoffs (PCV) mRNA-4157/V940. Der befindet sich aktuell in der klinischen Phase-2-Studie in Kombination mit KEYTRUDA, einem Medikament des amerikanischen Pharamriesen Merck. Der ist seit Anfang an der Entwicklung eines möglichen Krebsimpfstoffes dabei und hat jetzt seine Option gezogen auch in Zukunft bei der Entwicklung mit an Bord zu bleiben.

250 Millionen Dollar für Moderna

Moderna gibt heute bekannt, dass Merck seine Option zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung des personalisierten Krebsimpfstoffs (PCV) mRNA-4157/V940 gemäß den Bedingungen seiner bestehenden Kooperations- und Lizenzvereinbarung ausgeübt hat. Im Rahmen der Vereinbarung, die ursprünglich 2016 geschlossen und 2018 geändert wurde, wird Merck dem amerikanischen Biontech-Konkurrenten 250 Millionen Dollar zahlen, um seine Option auf personalisierte Krebsimpfstoffe einschließlich mRNA-4157/V940 auszuüben.

Personalisierte Krebsimpfstoffe sollen das Immunsystem vorbereiten, damit ein Patient eine maßgeschneiderte Antitumorantwort auf seine Tumormutationssignatur erzeugen kann, um seinen Krebs zu behandeln. mRNA-4157/V940 wurde entwickelt, um eine Immunantwort zu stimulieren, indem T-Zell-Antworten basierend auf der Mutationssignatur des Tumors eines Patienten erzeugt werden.

Bei der Entwicklung und Vermarktung arbeiten beide Vertragspartner zusammen und Kosten sowie mögliche Gewinne werden zu gleichen Teilen geteilt.

Wir arbeiten seit 2016 mit Merck im Bereich PCV zusammen und haben gemeinsam bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung von mRNA-4157 als personalisierte Krebsbehandlung in der Prüfphase erzielt, die in Kombination mit KEYTRUDA angewendet wird.

Noch im laufenden Quartal erwartet Moderna neue Ergebnisse aus der aktuell laufenden Phase II Studie des personalisierten Krebsimpfstoffs (PCV) mRNA-4157/V940. Die bisherigen Erkenntnisse scheinen nicht so schlecht zu sein, sonst hätte Merck wohl nicht seine Option auf eine weitere Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Impfstoffes gezogen.

Endlich mal nicht was zu Corona

Die heutige Nachricht sorgt nicht nur für einen Kurssprung, sie rückt Moderna hoffentlich auch in ein etwas anderes Licht. Bislang wurden Moderna und auch der Konkurrent Biontech lediglich an ihren Corona-Impfstoff-Erfolgen gemessen. Das beide Biotechschmieden ursprünglich angetreten sind, um neue Weg der Krebsbekämpfung zu entwicklen wurde oftmals vergessen.

Der heutige Deal zeigt, dass Moderna noch andere aussichtsreiche Projekte neben dem Corona-Impfstoff in der Pipeline hat. Das Merck dabei bleibt, ist zudem ein gutes Zeichen, dass der Impfstoff Erfolg haben könnte. Sollten die neuen Daten aus der Phase II Studie gute Ergebnisse liefern, dann könnte die Aktie vor dem nächsten Schub in die Höhe stehen.

Selbst mit dem heutigen Kurssprung auf fast 140 Dollar steht die Aktie noch ein ganzes Stück unter ihrem Allzeithoch, dass bei 376,65 Dollar liegt. Mutige Anleger warten daher eine Beruhigung im Kurs ab und setzen dann langfristig auf das Papier. Sollte der Impfstoff erfolgreich sein, dann würde nächste warme Geldregen auf Moderna zukommen.