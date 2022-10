IRW-News: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. schließt Abstecken von umfassendem Landpaket in historischem Lithiumpegmatit-Fördergebiet bei Ohio City in Colorado ab

IRW-PRESS: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. schließt Abstecken von umfassendem Landpaket in historischem Lithiumpegmatit-Fördergebiet bei Ohio City in Colorado ab

- Gesteinssplitter-Probennahmeprogramm durchgeführt, um neue Gebiete für detaillierte Feldarbeiten zu identifizieren

Vancouver (British Columbia)

13. Oktober 2022. United Lithium Corp. (CSE: ULTH, OTC: ULTHF, FWB: 0ULA) (ULTH oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein umfassendes Landpaket in einem historischen Lithium-Beryllium-Fördergebiet in Gunnison County in Colorado erworben hat. Das Unternehmen hat das Abstecken von über 300 nicht patentierten Erzgangschürfrechten abgeschlossen, die sich über mehr als 9 mi² (fast 25 km²) in der Nähe von Ohio City in Colorado erstrecken und den Granit Black Wonder umgeben. Das Lithiumprojekt Patriot beherbergt zahlreiche Pegmatitkörper, wobei bei mehreren von ihnen bereits Lithium und Beryllium abgebaut wurden. Der Schürfrechteblock von United Lithium deckt die gesamte frühere LCT- (Lithium, Cäsium, Tantal)-Pegmatitproduktion im Gebiet Ohio City ab oder umgibt sie.

Zusammen mit dem Absteckungsprogramm wurde ein Erkundungsprogramm mit Gesteinssplitter-Probennahmen durchgeführt, um neue Gebiete für detaillierte Feldarbeiten zu identifizieren. Die Proben wurden an das Labor gesendet und die Ergebnisse sind noch ausstehend.

Michael Dehn, CEO von United Lithium, sagte: Wir planen ein ganzheitliches Explorationsprogramm zur Bewertung des Landbesitzes im Gebiet Ohio City. Das Programm wird detaillierte geologische Kartierungen des Gebiets sowie weitere Gesteinssplitter-Probennahmen umfassen. Da die Anomalien gut definiert sind, werden die Ziele im kommenden Jahr bebohrt werden, sobald die Genehmigungen und Verträge vorliegen.

Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick über die Schürfrechte von United Lithium. Das abgesteckte Gebiet umfasst öffentliches Land, das vom U.S. Forest Service (USFS) verwaltet wird. Es gibt private Konzessionsgebiete auf dem Land des USFS und die Schürfrechte sind so positioniert, dass sie bereits bestehende Eigentumsrechte anerkennen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67806/UnitedLithium_131022_DEPRCOM.001.jpeg

Karte 1: Erzgangschürfrechte beim Lithiumprojekt Patriot (rot) in Gunnison County im US-Bundesstaat Colorado

Historischer Lithium-Beryllium-Pegmatit-Abbau in Gebiet Ohio City

Das Lithiumprojekt Patriot ist Teil des Pegmatitfeldes Quartz Creek. Es befindet sich 17 mi östlich von City of Gunnison in Gunnison County. Das Lithiumprojekt Patriot umfasst drei Schürfrechteblöcke, die sich zwischen Parlin und Ohio City in Colorado befinden und in Karte 1 dargestellt sind. Die beiden nördlichen Ohio City-Schürfrechteblöcke sind durch privates Land und eine Autobahntrasse getrennt. Eine Sequenz von jüngerem Gestein aus dem Paläozoikum trennt die Ohio City-Schürfrechte vom südlichen Schürfrechteblock Parlin. Über 1.800 einzelne Pegmatitkörper wurden vom US Geological Survey im Umfeld des Granits Black Wonder kartiert. Die kartierten Pegmatite zeigen eine Zonierung, bei der die Pegmatite, die dem Granit Black Wonder am nächsten liegen, weniger entwickelt sind, während die weiter entfernten Pegmatite geochemisch entwickelt sind und in der Regel mit lithophilen Elementen wie Li, Be, Sn, Cs, Rb usw. angereichert sind. Die weiter entwickelten Pegmatite beherbergen ehemalige Lithium- und Berylliumminen und -vorkommen, einschließlich der bekannten Pegmatitmine Brown Derby sowie der Pegmatite Bazooka, White Spar und Opportunity.

Geochemische Probennahmen von Erkundungsgesteinssplittern

Ein geologisches Team arbeitete mit dem Absteckungsteam in den Gebieten Ohio City und Parlin zusammen, wobei es Gebiete für die Erkundung identifizierte und - was noch wichtiger ist - 243 Oberflächen-Gesteinssplitterproben von zahlreichen Pegmatitausbissen für geochemische Analysen sammelte. In einer Reihe von Ausbissproben wurden Lithiummineralien nachgewiesen, einschließlich reichlich Lepidolith, Spodumen und Turmalin (Elbait), während Beryll das wichtigste Berylliummineral war. Zu den anderen Mineralien, die in den Pegmatiten von diesem Gebiet vorkommen, jedoch in Handproben nicht erkannt wurden, zählen Monazit, Columbit, Tantalit, Mikrolith, Rynersonit, Gahnit, Zirkon, Allanit, Amblygonit, Pollucit und Stibiotantalit.

Die Pegmatite im Gebiet Ohio City bzw. Parlin haben zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region sowie zu den Kriegsanstrengungen der 1940er- und 1950er-Jahre beigetragen. Die Brown Derby-Pegmatitminen waren aufgrund ihrer Lithium- und Berylliumproduktion von besonderer Bedeutung und dienten als Fundort für mehrere Mineralienarten, die gesammelt werden können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67806/UnitedLithium_131022_DEPRCOM.002.png

Karte 2: Standort der größten lithiumreichen Minen und Vorkommen in der Pegmatitregion Quartz Creek. : Von Hanley et al, 1950.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67806/UnitedLithium_131022_DEPRCOM.003.png

Foto 1: Der Pegmatit Brown Derby, primärer Stollen im Juli 1980. Von 2015 Conference Paper - Quartz Creek pegmatite field, Gunnison County, Colorado: geology and mineralogy von Mark Ivan Jacobson, Mines Museum of Earth Science, Colorado School of Mines

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67806/UnitedLithium_131022_DEPRCOM.004.png

Karte 3: Das Spodumenerkundungsgebiet Bazooka, Pegmatitregion Quartz Creek: Von Staatz et al, 1955

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67806/UnitedLithium_131022_DEPRCOM.005.jpeg

Foto 21: Große Lepidolithkristalle in Pegmatit von der Nähe der Lagerstätte Brown Derby

Alle Schürfrechte erfordern nach wie vor die endgültigen Genehmigungen durch das Bureau of Land Management.

Mark Saxon (FAusMM), der technische Berater des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure or Mineral Projects) die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen erstellt bzw. geprüft.

Referenzen

Jacobson, M. A. 2015. Quartz Creek pegmatite field, Gunnison County, Colorado: geology and mineralogy, Conference Paper

Staatz, M. H. and A. F. Trites, Jr. 1955, Geology of the Quartz Creek pegmatite district, Gunnison County, Colorado: U.S. Geological Survey Professional Paper 265, 111 pp.

Hanley, J. B., E. W. Heinrich and L. R. Page. 1950. Pegmatite investigations in Colorado, Wyoming, and Utah, 1942-1944: U.S. Geological Survey Professional Paper 227, 125 pp.

Für das Board of Directors,

Michael Dehn

President, Chief Executive Officer und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter:

michaeldehn@unitedlithium.com

www.unitedlithiumcorp.com

Über United Lithium Corp.

United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.

Die konsolidierten Finanzabschlüsse des Unternehmens sowie die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter https://unitedlithium.com/ oder in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen mit allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67806

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67806&tr=1

