comoon - Der Börsenpodcast: Berichtssaison kommt in Fahrt - wird sie die Märkte pushen?

Die vergangene Handelswoche hatte es erneut faustdick hinter den Ohren gehabt und die Marktteilnehmer vor einer heftigen Prüfung gestellt. Der Fokus auf die US-Verbraucherpreise sorgte für Kurssprünge nach der Veröffentlichung, die es absolut in sich gehabt hatten. Das Sentiment an den internationalen Aktienmärkten ist schlecht aber genau das kann die Grundlage für wieder ansteigende Kurse bei den Unternehmensanteilen sein.

Als Garnierung für die Handelswoche startete am Freitag die US-Berichtssaison traditionell mit den US-Großbanken. Was diese vorgelegt haben und wie es nun in der kommenden Handelswoche weitergehen kann, erfahrt ihr wie gewohnt von Andreas Lipkow und Markus Weingran im Börsenpodcast com.on.

Teil 1:

# US-Inflationsdaten lösen Kursfeuerwerk aus – passt das zusammen?

# Wie reagiert die Fed auf die US-Inflationsdaten?

# Was wird die Berichtssaison bringen?

Teil 2:

# Südzucker: Aktie kann von den guten Zahlen nicht so richtig profitieren – warum?

# Porsche: Lohnt sich der Einstieg noch?

# Alibaba: Aktie macht Kursfeuerwerk nicht mit – trotzdem halten?

# BASF: Vorläufige Zahlen besser als erwartet – Chance?

# Bayer: Wieder eine Schlappe vor Gericht – wie geht es weiter?

Teil 3:

onvista: BYD, Nel und Varta

comdirect: JPMorgan, Deutsche Post und Vonovia