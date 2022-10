BOWLERO - Ein Strike im trüben Aktienjahr 2022!

Bowlero Corp - ISIN: US10258P1021 - Kurs: 14,040 $ (NYSE)

Bowlero Corp. mit Sitz in New York ist der größte Betreiber von Bowlingcentern weltweit, wobei die allermeisten Anlagen in den USA zu finden sind. In der noch jungen Börsengeschichte zeigt die Aktie eine erfreuliche Entwicklung im schwachen Aktienjahr 2022. Anfang Februar startete ein Aufwärtstrend, der mehrere Monate durch eine Seitwärtskonsolidierung unterbrochen war. Ende September brach das Papier dann über die Allzeithochs aus, rutscht aber wenige Tage später wieder deutlich darunter zurück. Dieser Fehlausbruch hätte ein gutes Signal für die Bären dargestellt, doch diese versagen erneut. Seit Donnerstag herrscht Kaufpanik, die Aktie schießt wieder über das alte Hoch hinaus.

Rallyfortsetzung möglich

Mit der jüngsten Kursstärke wird eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends möglich - direkt oder nach weiteren Konsolidierungen im Bereich des alten Hochs. Bei 16 - 17 und 19 - 20 USD lägen die nächsten Rallyziele in den kommenden Wochen.

Kritischer wird es kurzfristig unterhalb von 12,25 USD. Ein signifikanter Rückfall würde Abwärtskorrekturen bis 10,90 - 11,25 USD ermöglich. Erst unterhalb von 10,90 USD entstehen größere Verkaufssignale.

Fazit: Die Aktie stemmt sich bislang sehr erfolgreich gegen den diesjährigen Bärenmarkt sowie die trüben Konjunkturaussichten. Ob und wie lange diese relative Stärke noch Bestand haben wird, ist offen. Solange das Chartbild aber derart konstruktiv wie momentan bleibt, wäre das Papier aus charttechnischer Sicht attraktiv für Long-Trades. Und das trifft aktuell nur auf sehr wenige Aktien zu.

Bowlero Corp

