CISCO - Die Bullen haben es in der Hand

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 40,200 $ (Nasdaq)

Im mittelfristigen Bild präsentiert sich die Aktie von Cisco seit Dezember 2021 in einem Abwärtstrend, der bisher nur einmal von einer deutlichen Erholung unterbrochen wurde: Ausgehend von der Unterstützung bei 40,54 USD war der Wert ab Mitte Mai bis an den Widerstandsbereich um 50,28 USD gestiegen, dort aber in die nächste massive Verkaufswelle eingetreten.

Diese drückte die Cisco-Aktie unter das Jahrestief bei 41,02 USD und den Support bei 40,54 USD, ehe eine leichte Erholung folgte. Diese war jedoch zunächst wie erwartet gekontert und die Aktie bis an das Abwärtskursziel bei 38,19 - 38,36 USD gedrückt worden. Dort startete am Donnerstag ein steiler Anstieg, der oberhalb von 41,02 USD in dieser Woche schon über die Hürde bei 42,25 USD führen könnte. Die Folge wäre eine Erholung bis 44,15 USD. Sollte dieser starke Widerstand ebenfalls gebrochen werden, könnte eine Kaufwelle ähnlich der im Juli und August beginnen und die Cisco-Aktie bis 50,28 - 51,08 USD antreiben.

Die Chance auf eine Trendwende auf dem aktuellen Niveau wäre dagegen unterhalb von 38,00 USD vergeben und damit ein Rückfall an das Tief aus dem Oktober 2020 bei 35,28 USD wahrscheinlich geworden.

Cisco Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)