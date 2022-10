EQS-News: USU gewinnt Auftrag für Outsourcing-Projekt bei italienischem Infrastruktur-Konzern

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt Auftrag für Outsourcing-Projekt bei italienischem Infrastruktur-Konzern



17.10.2022 / 10:54 CET/CEST

Mehrjährige Laufzeit und 7stelliges Auftragsvolumen Möglingen, 17. Oktober 2022. USU ist im Rahmen einer Ausschreibung für ein großes IT-Outsourcing-Projekt mit der Lieferung und Implementierung von zentralen IT und Servicemanagement-Lösungen beauftragt worden. Kunde ist ein international agierender IT-Service-Provider, der als externer IT-Dienstleister exklusiv sämtliche IT-Leistungen für eine große Infrastruktur-Gesellschaft erbringt. USU konnte sich gegen internationale Wettbewerber mit der leistungsfähigsten integrierten Gesamtlösung und dem wirtschaftlichsten Angebot durchsetzen. Der Rahmenvertrag läuft zunächst über 5 Jahre mit optionaler Verlängerung und beinhaltet neben den USU-Lösungen für Software Asset Management, IT Service Management und Knowledge Management auch umfangreiche Dienstleistungspakete. Das Gesamtvolumen liegt im mittleren 7stelligen Euro-Bereich. Das Implementierungsprojekt startete im September 2022 mit der schrittweisen Einführung der genannten Lösungen. Geplant ist, das Service- und Wissensmanagement auf zunächst 600 Anwender und das Software-Lizenzmanagement auf etwa 5.000 Server auszurollen. „Wir freuen uns über das Vertrauen eines weiteren internationalen Kunden. Der Auftrag zeigt außerdem, dass unsere One-USU-Strategie greift. Wichtig für den Zuschlag war die Bündelung unserer etablierten Lösungen zu einer durchgängig integrierten Gesamtlösung“, so USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



