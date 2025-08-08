Werbung ausblenden

EQS-News: EcoGraf Market News Update - August 2025

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Markteinführung
EcoGraf Market News Update - August 2025

08.08.2025
EcoGraf-Neuigkeiten
EcoGraf ist in einem Video von Fat Tail Investment Research zu sehen, in dem dargelegt wird, dass die ASX am „Rand eines neuen Bergbaubooms“ steht. Video ansehen >
 
 
 
 
 
 
Das Epanko-Projekt von EcoGraf wird im „Value Addition Strategy Report“ für Mineralien in Tansania erwähnt Mehr erfahren >
 
Das US-Verteidigungsministerium hat eine Informationsanfrage (Request for Information, RFI) herausgegeben. Ende Mai richtete das US-Verteidigungsministerium eine Informationsanfrage (Request for Information, RFI) an westliche Graphitproduzenten. In der Stellungnahme von EcoGraf wurde die Bedeutung der Entwicklung kostengünstiger Lieferketten und die Qualität des Graphits aus Tansania als Rohstoff für die US-Reinigungsanlage hervorgehoben.  
 
Dies folgte auf das positive Feedback des US-Verteidigungsministeriums zu seinem Whitepaper-Eintrag für eine Preisfinanzierung von bis zu 76,3 Millionen US-Dollar.
ASX-Release anzeigen >
Marktnachrichten
Tansania erzielt in der Kategorie „Investitionsattraktivität“ den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt Tansania hat im Fraser Institute Mining Survey for Investment Attractiveness Index 2024 seinen höchsten Wert seit einem Jahrzehnt erzielt.
Bericht lesen >
 
 
 
 
 
USA erzielen Handelsabkommen mit Japan und verhängen 93-prozentigen Zoll auf chinesischen Graphit Mehr erfahren >
 
ASX: EGR   FSE: FMK
 
 

