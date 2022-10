Trading-Chance Bayer: Doppeltief vollendet … die Bullen haben ihre Chance

Werbung

Bis zum Ende des Frühjahrs waren die Investoren davon überzeugt, dass Bayer zu den wenigen Unternehmen gehören werde, die gegen Inflation und Materialengpässe nahezu immun sein würden. Doch dann begannen die Verkäufe. Die Aktie verlor massiv … aber kurz bevor sie im Jahressaldo ins Minus hätte rutschen können, drehte der Kurs nach oben: Eine Trading-Chance Long.

Das wird ein hoch spannender Moment, wenn Bayer das Ergebnis des dritten Quartals vorlegt. Offiziell wird das am 8. November passieren. Vielleicht kommen Vorab-Zahlen, aber die wären dann eben nicht terminiert. Die könnten kommen, Bayer könnte aber auch bis zum 8.11. den Deckel auf den Zahlen halten. Die Frage ist: Wurde auch Bayer in den Strudel gestiegener Kosten gerissen und wenn ja, wie stark?

Das wäre Raum für Überraschungen im positiven Sinne

Seit Juni ist unverkennbar, dass die Anleger fürchten, dass die ursprüngliche Idee, der Pharmakonzern könnte sich von den die Gesamtwirtschaft drückenden Faktoren einfach abkoppeln, nicht haltbar ist. Aber wo beginnt da die Übertreibung nach unten? Wenn man noch keine Zahlen hat, ist das nicht quantifizierbar. Aber wenn man sich ansieht, dass die am 4. August vorgelegten Ergebnisse des zweiten Quartals einen Abverkauf auslösten, obwohl Bayer die Prognosen übertraf, die Vorjahresergebnisse sowieso und auch noch die Gesamtjahresausblick für Umsatz, Marge und Gewinn anhob, ließe sich behaupten:

Da hat man schon sehr negative Ergebnisse vorweggenommen. Und das hieße: Da wäre viel Raum für Überraschungen im positiven Sinne. Das Problem, das man als Anleger hat, ist klar: Im Vorfeld muss man auf Basis von Mutmaßungen agieren. Und wenn die Zahlen dann da sind, ist die Reaktion womöglich in Sekundenschnelle vorbei. Was als Leitstrahl bliebe, ist die Charttechnik. Treffen solide Zahlen auf einen aufwärts gerichteten Trend, werden die Akteure diese Zahlen immer positiver interpretieren als im Zuge eines Abwärtstrends. Wenn man sich einen Long-Trade überlegt, sollte man also Rückenwind durch ein positives Chartbild haben. Die Basis dafür sehen wir aktuell.

Dieses Doppeltief ist eine solide Basis, um es auf der Long-Seite zu versuchen

Denn die Bayer-Aktie hat jetzt ein kleines Doppeltief vollendet, das am Freitag noch zu einer Bullenfalle hätte werden können, dann aber am Montag durch eine die rote Kerze des Freitags komplett einhüllende, weiße Kerze bestätigt wurde. Dadurch entstand ein „bullish engulfing pattern“, das den vorübergehenden Rückfall unter die bei 49,32 Euro liegende Nackenlinie des Doppeltiefs und damit die Bullenfalle vom Tisch brachte. Das ist schon einmal eine gute Basis.

Quelle: marketmaker pp4

Positiv ist ebenso, dass der Trendfolgeindikator MACD ein Kaufsignal generierte. Gut ist, dass die Aktie die Juni-Abwärtstrendlinie mit den gestrigen Kursgewinnen leicht überbot. Aber natürlich trifft eine Aktie, die monatelang unter Schwankungen nach unten lief, alle paar Euro auf potenzielle Widerstände, die den Aufwärtsimpuls stoppen könnten, aber nie müssen. Ein „Spaziergang“ wird ein Long-Trade also sicher nicht. Nur eines ist nach diesem Doppeltief und dessen Bestätigung durch die Käufe des Montags klar:

Auf der Short-Seite hätte man hier derzeit die schlechteren Karten. Und der Vorteil eines Long-Trades als Reaktion auf ein Doppeltief ist: Man kann den Stop Loss eng legen, denn sollte die Bayer-Aktie diese Nackenlinie der Formation bei 49,32 Euro wieder deutlicher unterbieten, wäre das Long-Setup vom Tisch.

Ein enger Stop Loss ermöglicht einen höheren Hebel

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 40,810 Euro derzeit einen Hebel von 5,12 ausweist. Den Stop Loss würden wir gezielt eng bei 48,00 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 0,71 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Bayer lautet SF4BXH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 55,94 Euro, 59,41 Euro, 67,49 Euro

Unterstützungen: 49,32 Euro, 46,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Bayer

Basiswert Bayer WKN SF4BXH ISIN DE000SF4BXH9 Basispreis 40,810 Euro K.O.-Schwelle 40,810 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Société Générale Hebel 5,12 Stop Loss Zertifikat 0,71 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.