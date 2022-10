Bank of New York Mellon schlägt die Erwartungen und meldet Dividende

Die Bank of New York Mellon Corp. (ISIN: US0640581007, NYSE: BK) zahlt am 10. November 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 37 US-Cents an ihre Aktionäre. Record date ist der 27. Oktober 2022. Im Juli 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (34 US-Cents) eine Anhebung der Dividende um knapp 9 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 3,66 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 40,38 US-Dollar (Stand: 17. Oktober 2022).

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte die Bank einen Gewinn von 319 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 881 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 17. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis betrug 1,21 US-Dollar (Vorjahr: 1,09 US-Dollar). Der Umsatz lag bei 4,28 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 4,04 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Ergebnisse lagen über den Erwartungen der Analysten.

Die Bank of New York ist 1784 von Alexander Hamilton gegründet worden und fusionierte im Jahr 2007 mit der Mellon Financial Corporation. Seitdem firmiert der Konzern unter dem Namen The Bank of New York Mellon Corporation. Es werden über 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 30,48 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 31,04 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de