BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach rund zweiwöchiger Pause ist der belgische Atommeiler Tihange 3 wieder am Netz. Der Reaktor sei am Dienstag wieder hochgefahren worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Der etwa 60 Kilometer entfernt von Aachen in Nordrhein-Westfalen liegende Reaktor war Anfang Oktober unerwartet vom Stromnetz genommen worden. Grund war dem Betreiber zufolge ein Druckabfall in einem der drei Dampfgeneratoren./wim/DP/men