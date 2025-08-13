Werbung ausblenden

Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr steigerten die Essener ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei stieg die in das Energienetz investitierte Summe um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Die "massiven Investitionen" seien im ersten Halbjahr einer der zentralen Treiber für das Ergebniswachstum gewesen, sagte Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen. Etwas besser als geplante durchgeleitete Mengen hätten die positive Entwicklung zusätzlich verstärkt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Der Konzern bestätigte die Ziele für 2025, sowie die Investitionspläne für die kommenden Jahre./lew/stk

