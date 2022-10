EQS-News: Northern Data: Veränderung im Vorstand

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Northern Data: Veränderung im Vorstand



18.10.2022 / 11:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG / IR NACHRICHT



Northern Data: Veränderung im Vorstand Frankfurt am Main – 18. Oktober 2022 - Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) gibt bekannt, dass Chief Operating Officer Stefan Sickenberger im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Monatsende seine Tätigkeit für die Gesellschaft beendet. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft dankt Herrn Sickenberger herzlich für seine Tätigkeit für die Northern Data AG und wünscht ihm für seine Zukunft beruflich wie privat alles Gute. In der Zwischenzeit wird der Vorstand die Aufgaben von Herrn Sickenberger übernehmen. Um den aktuellen Marktherausforderungen gerecht zu werden und die Möglichkeiten als Unternehmen voll auszuschöpfen, führt die Gesellschaft derzeit eine Umstrukturierung des Führungsteams durch; weitere Ankündigungen erfolgen in den kommenden Wochen und Monaten. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Tom Oliver Schorling: „Während seiner Zeit als COO und Vorstandsmitglied seit August 2020 hat Stefan Sickenberger ganz wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Insbesondere sind hier zu nennen der Aufbau unserer europäischen Rechenzentren- und Cloud-Infrastruktur sowie die weitere Optimierung unserer operativen Abläufe und Unternehmensprozesse. Wir bedanken uns ausdrücklich bei ihm für seine großen Verdienste für das Unternehmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Stefan Sickenberger: „Northern Data bleibt ein Unternehmen mit großem Potenzial. Mein Dank gilt insbesondere den vielen ausgesprochen talentierten Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gemeinsam in diversen Bereichen große Fortschritte gemacht haben. Nun wünsche ich allen viel Erfolg bei den nächsten Schritten und bedanke mich herzlich für die immer ausgezeichnete Zusammenarbeit bei allen KollegInnen, PartnerInnen und den Gremien der Gesellschaft.“



Über Northern Data: Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 220 Mitarbeiter in 7 Ländern. Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

