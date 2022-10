DAX: knapp behauptet…

Der Deutsche Aktienindex DAX startete äußerst freundlich in den Dienstagshandel und konnte seine Gewinne sogar auf 12.931 Punkte ausbauen. Mit Start der US-Börsen sackten die Notierungen in sich zusammen, sodass am Ende nur ein marginal positives Ergebnis übrig blieb. Der EMA 50 konnte auf Tagesbasis verteidigt werden, wenn auch nur knapp!

Die gestrige Tageskerze weckt daher Sorgen um einen unmittelbaren Trendwechsel, nachdem der DAX-Index wieder an der 13.000-Punkte-Marke schnuppern durfte. Der anschließende Ausverkauf zeugt nämlich von schwindendem Interesse der Händler, unterhalb von 12.670 Punkten könnte nämlich noch einmal ein Test von 12.400 Punkten bevorstehen, darunter müsste es auf glatt 12.000 Punkte runtergehen.

Trotzdem besteht noch immer die Hoffnung auf Erreichen der maximalen Zielzone bei 13.170 Zählern. Bleibt es dagegen bei der dreiwelligen Erholungsbewegung seit Ende September, dürfte sich auch diese Aufwärtsphase rasch als gewöhnliche Konsolidierung entpuppen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands verarbeitenden Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) per August zum Abruf bereit, um 11:00 Uhr geraten europaweite Verbraucherpreise per September (endgültig) in den Fokus. MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche stehen um 13:00 Uhr auf der Agenda, gefolgt von Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA per September (annualisiert) um 14:30 Uhr.