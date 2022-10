EQS-News: Cannovum AG begrüßt konkrete Schritte zur Legalisierung von Cannabis als Genussmittel

EQS-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cannovum AG begrüßt konkrete Schritte zur Legalisierung von Cannabis als Genussmittel



19.10.2022

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21), einer der Marktführer im medizinischen Cannabis Markt, begrüßt den Fortschritt bei der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. Zahlreiche Qualitätsmedien haben wichtige Details aus den Plänen der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis veröffentlicht. Nach den vorliegenden Informationen soll Cannabis als Genussmittel zugelassen und über Apotheken und lizenzierte Fachgeschäfte verkauft werden. Der Weg von Cannabis als Genussmittel in Deutschland gewinnt an Geschwindigkeit. Rechtssicherheit für die Branche ist in greifbarer Nähe. Pia Marten, Vorständin der Cannovum AG: “Wir freuen uns sehr über die bevorstehende Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. Hier entsteht ein Zukunftsmarkt in Höhe von 8 Milliarden Euro pro Jahr.” Pia Marten weiter: “Wir als Cannovum sind sowohl für den Verkauf von Cannabis über Apotheken als auch über lizenzierte Fachgeschäfte bestens vorbereitet. Schon heute sind wir ein Marktführer im Medizinalcannabis-Bereich, diese Spitzenposition werden wir auch im legalen Cannabis Markt in Deutschland übernehmen. “ Weitere Informationen zur Cannovum AG und der Cannovum Health eG, in der das operative Geschäft mit Medizinalcannabis der Cannovum AG gebündelt ist, finden Sie unter: https://cannovum.de/investor-relations Kontakt: Klaus Madzia, IR & PR, Cannovum AG Telefon +49 30 3982 163 62, klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche voll-lizenzierte Cannabisunternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

