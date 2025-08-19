EQS-News: Für tokenisiertes Geschäftsbankgeld im digitalen Finanzsystem: UDPN, G+D und GFT treten CBMT-Initiative bei

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation

Für tokenisiertes Geschäftsbankgeld im digitalen Finanzsystem: UDPN, G+D und GFT treten CBMT-Initiative bei



19.08.2025

Ziel der Initiative ist die Förderung sicherer, skalierbarer und regulierungskonformer digitaler Finanzlösungen

Stuttgart, 19. August 2025 – Das Universal Digital Payment Network (UDPN), Giesecke+Devrient (G+D), und GFT Technologies (GFT) schließen sich als technische Dienstleister (Technical Service Providers, TSP) der CBMT-Initiative an. Ziel ist es, Geschäftsbankgeld auf Basis von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bereitzustellen – für direkte und sichere Transaktionen zwischen Unternehmen.

Da Unternehmen zunehmend auf digitale Prozesse und vernetzte Ökosysteme setzen, steigt die Nachfrage nach sicheren, skalierbaren und regulatorisch konformen Finanzlösungen. Die CBMT-Initiative (Commercial Bank Money Token) ist ein wegweisendes Projekt, das genau darauf abzielt, digitale Transaktionen zwischen Unternehmen sicher und effizient zu gestalten. Mit ihrem Beitritt wollen UDPN, G+D und GFT die Verbindung neuer Geschäftsprozesse mit einer reibungslosen und sicheren Zahlungsabwicklung ermöglichen – insbesondere im Kontext von Industrie 4.0. Ein erfolgreicher Proof of Concept hat das Potenzial der Initiative bereits unter realen Bedingungen gezeigt – mit Beteiligung führender Geschäftsbanken wie DZ Bank, Unicredit und Commerzbank sowie Industrieunternehmen wie Siemens, BASF, Evonik und Mercedes-Benz.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt hin zur Integration programmierbarer digitaler Zahlungsvorgänge – mit dem Ziel, Geschäftsbankgeld effizienter und breiter nutzbar zu machen.

Kernbeiträge:

Technologie: Die CBMT-Lösung nutzt die fortschrittlichen Technologien von UDPN, G+D und GFT – darunter Onboarding- und Interoperabilitätsdienste, Lösungen für die Integration von Bank- und Unternehmenssystemen sowie verschiedene DLT-basierte Technologien des UDPN. So können Geschäftsbanken und Industrieunternehmen einfach in das CBMT-Ökosystem einsteigen, es nutzen und integrieren.

Anwendungsfälle: Die Lösung wird anhand konkreter Unternehmensszenarien getestet und validiert – darunter „Delivery versus Payment“ in Lieferketten und Handelsfinanzierung, grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Konzerneinheiten, Working-Capital-Optimierung sowie fortschrittliche IoT- und Machine-to-Machine-Zahlungen, sowohl online als auch offline.

Breitere Einführung: Die Arbeitsgruppe will neue Bank- und Unternehmenspartner identifizieren und an das CBMT-Netzwerk anbinden, um Reichweite und Funktionalität des Ökosystems im Finanzbereich weiter auszubauen.

„Stablecoins und tokenisierte Einlagen wie CBMTs werden die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessautomatisierung und IoT-Zahlungen unterstützen. Die CBMT-Initiative ist auf die spezifischen Anforderungen des Ökosystems zugeschnitten und wird eine erste Plattform für die nahtlose Ausgabe, Verwaltung und den Betrieb tokenisierter Einlagendienste bieten. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein, die das Finanzökosystem digitaler, effizienter und sicherer macht“, so Abbas Albasha, Senior Strategy Consultant CBDC bei Giesecke+Devrient.

„Tokens auf Basis von Geschäftsbankgeld ermöglichen Unternehmen digitale Transaktionen und fördern damit schnelle und effiziente Finanzprozesse in der digitalen Wirtschaft. Das Engagement von UDPN und GFT in der CBMT-Initiative unterstreicht unser Ziel, ein Finanztechnologie-Ökosystem aufzubauen, das die globale digitale Transformation beschleunigt“, ergänzt Florian Becker, Managing Director APAC & GCC bei GFT.





Über CBMT

Commercial Bank Money Token (CBMT) steht für tokenisierte Bankeinlagen, die auf der Blockchain ausgegeben werden und die Möglichkeiten von Smart Contracts nutzen – für eine Vielzahl konventioneller und zukunftsorientierter Anwendungsfälle im In- und Ausland.

Das aktuelle Konzept sieht ein CBMT-Ökosystem mit mehreren Emittenten, Währungen und Blockchains vor.

Über Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für SecurityTech mit Hauptsitz in München. G+D macht das Leben von Milliarden von Menschen sicherer. Das Unternehmen schafft Vertrauen im digitalen Zeitalter, mit integrierten Sicherheitstechnologien in drei Geschäftsbereichen: Digital Security, Financial Platforms and Currency Technology.

G+D wurde 1852 gegründet und beschäftigt heute mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. G+D ist mit 118 Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen in 41 Ländern vertreten.

Weitere Informationen: www.gi-de.com.

Über das Universal Digital Payments Network (UDPN)

Das Universal Digital Payments Network (UDPN) ist eine fortschrittliche, DLT-basierte Plattform, die nahtlose Interoperabilität zwischen Stablecoins, tokenisierten Einlagen, CBDCs und regulierten digitalen Vermögenswerten ermöglicht. UDPN befähigt Unternehmen und Finanzinstitute, ihre Systeme mit regulierten digitalen Währungen zu verbinden und weltweite Zahlungen zu vereinfachen. Unsere Lösungen umfassen:

System für tokenisierte Einlagen und Stablecoin-Management: Lokale Verwaltung regulierter digitaler Währungssysteme für Banken und Stablecoin-Emittenten.

Tokenisierung digitaler Vermögenswerte: Lokale Emission und Verwaltung tokenisierter Vermögenswerte über verschiedene Branchen hinweg – zur Unterstützung von Handel und digitalen Abwicklungen.

Projekt Kissen: Globales Abwicklungs- und Zahlungsnetzwerk für regulierte, tokenbasierte digitale Währungen.

All-in-One Digital Currency Sandbox: Ganzheitliche Testumgebung für Zentral- und Geschäftsbanken zur Entwicklung und Erprobung von Anwendungsfällen mit CBDCs, Stablecoins und tokenisierten Einlagen.

Entwickelt vom globalen IT-Engineering- und Lösungsanbieter GFT Technologies und dem Unternehmen für dezentrale Cloud-Infrastruktur Red Date Technology in Zusammenarbeit mit führenden Finanzpartnern steht UDPN an der Spitze der digitalen Finanzinfrastruktur.“

Erfahren Sie mehr: Website I LinkedIn

Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.



Let’s Go Beyond_

www.gft.com/de

www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_de

