Nach Zahlen: Nestlé gewachsen und erhöht Wachstumsprognose

Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé ist in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres kräftig gewachsen: plus 8,5 Prozent. Dieses Wachstum erfolgte organisch, also ohne Zukäufe und Wechselkursschwankungen.

Den Großteil dieses Wachstums verdankt der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Preiserhöhungen, die fast 88 Prozent des Wachstums ausmachten. Der Rest waren erhöhte Absatzmengen. Produkte für Heimtiere lieferten den größten Beitrag zum Wachstum, gefolgt von Kaffeeprodukten.

Im Vergleich zum 1. Halbjahr liegt das Wachstum bei 8,1 Prozent. Im dritten Quartal liegt das Wachstum bei 9,3 Prozent. Mit diesen Zahlen hat Nestlé die Erwartungen der Analysten erfüllt. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose bezüglich des Wachstums leicht erhöht: Lag sie vorher zwischen 7 und 8 Prozent, so wurde jetzt genau 8 Prozent als Ziel ausgegeben.

Insgesamt gingen die Mengen, die verkauft wurden, mit 0,2 Prozent zurück. Auch Nestlé spürt somit die zunehmende Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Allerdings hat Nestlé einen Vorteil: Auch wenn Verbraucher sich zurückhalten, müssen sie dennoch Lebensmittel kaufen, die dem Konzern stete Einnahmen bescheren. Das gilt auch dann, wenn Preissteigerungen weitergegeben werden.

Nestlé ist seinen Ruf als konservative Aktie wieder gerecht geworden. Wer langfristig anlegt, viel Wert auf Sicherheit legt und wem regelmäßige Ausschüttungen wichtig sind, macht mit Nestlé wenig falsch.

