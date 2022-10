PROCTER & GAMBLE - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 128,370 $ (NYSE)

The Procter & Gamble Co. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD die Analystenschätzungen von 1,56 USD. Der Umsatz liegt mit 20,6 Mrd. USD über den Erwartungen von 20,37 Mrd. USD. Im Ausblick auf 2023 sieht das Unternehmen weiterhin ein organisches Umsatzplus von 3 % bis 5 %. Der Gewinn je Aktie wird nun wegen Währungseinflüssen am unteren Ende der Prognose erwartet. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel leicht positiv auf diese Zahlen. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 128,37 USD wird die Aktie aktuell bei 130,15 USD getaxt.

Der Wert befindet sich seit dem Scheitern am Allzeithoch aus dem April 2022 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach die Aktie ihren Aufwärtstrend seit Mai 2018. Sie fiel fast auf die Unterstützung bei 121,54 USD und nahe an das log. 38,25 Retracement der Aufwärtsbewegung ab Mai 2018 zurück.

Knapp darüber setzte eine Erholung ein, welche den Aktienkurs gestern an den Widerstand bei 129,50 USD führte. Dieser erwies sich zwar als zu hoch, aber ein klares Verkaufssignal ergab sich gestern nicht. Die vorbörslichen Kurse liegen über diesem Widerstand und auch minimal über dem gestrigen Tageshoch, das bei 130,06 USD liegt.

Weitere Erholung möglich

Gelingt der Aktie von Procter & Gamble ein Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 129,50 und 130,06 USD, dann kann die Erholung der letzten Tage fortgeführt. Ein Anstieg in Richtung 141-141,50 USD wäre dann möglich. Damit käme es zu einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Mai 2018 und zu einem Test des Abwärtstrends seit April. Dort könnte eine neue Verkaufswelle einsetzen, die mittel-langfristig zu Abgaben gen 97,83-93,89 USD führen könnte.

Ein Rückfall unter 119,54 USD wäre ein direktes Startsignal für eine solche Abwärtsbewegung. Für ein mittelfristiges Kaufsignal, das eine Rally in Richtung Allzeithoch ermöglicht, müsste die Aktie den Abwärtstrend seit April durchbrechen.

Fazit: Die Aktie von Procter & Gamble hat eine realistische Chance auf eine Fortsetzung der Erholung der letzten Tage. Aber eine Trendwende wird sich zunächst kaum ergeben. Mittelfristig dürfte die Aktie auf neue Tiefs abfallen.

Zusätzlich lesenswert:

LOCKHEED MARTIN - Zahlen wurden positiv aufgenommen

ADVA - ADTRAN zieht einen Sockel ein

DOW JONES - Wird das ein kleiner Boden?

The Procter & Gamble Co.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)