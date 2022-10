ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Mercedes-Benz-Ziel auf 75 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Carlson rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem erneut soliden Quartal mit einem vorteilhaften Produkt- und Preismix. Er erhöhte daher seine Gewinnschätzungen je Aktie für das Quartal und das Gesamtjahr./tih/mis

