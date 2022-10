IRW-News: Falcon Gold Corp: Falcon Gold Corp. informiert über aktuellen Stand des Spinouts

IRW-PRESS: Falcon Gold Corp: Falcon Gold Corp. informiert über aktuellen Stand des Spinouts

Vancouver, B.C., 20. Oktober 2022, Falcon Gold Corp. (FG: TSX-V), (3FA: DE), (FGLDF: OTCQB); (Falcon oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 27. September 2022 bekannt zu geben, dass der Oberste Gerichtshof der Provinz British Columbia einen zuvor angekündigten Spinout im Rahmen eines Arrangement-Plans in Bezug auf seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Latamark Resources Corp (Latamark), gemäß den Paragraphen 288 und 291 des Business Corporations Act (British Columbia) (das Arrangement), rechtskräftig genehmigt hat.

Das Unternehmen und Latamark beabsichtigen, das Arrangement am oder um den 2. November 2022 umzusetzen. Die Inhaber der Falcon-Stammaktien sind zum Geschäftsschluss am 28. Oktober 2022 berechtigt, eine Stammaktie von Latamark (jeweils eine Latamark-Aktie) für je 5,8 Stammaktien des Unternehmens zu erhalten. Latamark wird im Rahmen des Arrangements auch 5.000.000 Latamark-Aktien an Falcon ausgeben.

In Übereinstimmung mit den Statuten der TSX Venture Exchange sind im Folgenden die relevanten Daten für die Ausschüttung der Latamark-Aktien an die Falcon-Aktionäre angegeben, einschließlich des Zeitraums der fälligen Anteile vom 27. Oktober 2022 bis 2. November 2022:

Fälliges Handelsdatum der Abrechnung: 27. Oktober 2022

Record Date: 28. Oktober 2022

Zahlbarkeits- oder Ausschüttungsdatum: 2. November 2022

Ex-Tag: 3. November 2022

Fälliger Rücknahmezeitpunkt: 4. November 2022

Wie bereits bekannt gegeben, hat das Unternehmen die erforderliche Zustimmung der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Arrangement auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. September 2022 erhalten.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass das Arrangement zu den derzeit vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird, einschließlich der Ausgabe der Latamark-Aktien an die Falcon-Aktionäre am 2. November 2022. Weitere Informationen über das Arrangement sind im Informationsrundschreiben des Unternehmens enthalten, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Über Falcon Gold Corp.

Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten auf dem amerikanischen Kontinent gerichtet ist. Falcons Vorzeigeprojekt, die Goldmine Central Canada, liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Agnico Eagles Goldlagerstätte Hammond Reef, die über eine geschätzte Mineralreserve von 3,32 Millionen Unzen (123,5 Millionen Tonnen mit 0,84 g/t Gold) sowie eine nachgewiesene und angedeutete geschätzte Mineralressource von 2,3 Millionen Unzen Gold (133,4 Millionen Tonnen mit 0,54 g/t Gold) verfügt. Das Goldkonzessionsgebiet Hammond Reef liegt entlang der Scherzone Hammond, die ein nach Nordosten streichender Ausläufer der Verwerfungszone Quetico (die QFZ) ist und möglicherweise die Kontrolle der Goldlagerstätte darstellt. Das Goldkonzessionsgebiet Central Canada liegt entlang eines ähnlichen wichtigen nach Nordosten streichenden Ausläufers der QFZ.

Das Unternehmen besitzt 14 weitere Projekte: die Gold-/Silber-/Kupferkonzessionen Esperanza in der argentinischen Provinz La Rioja; das Gold-/Silber-/Kupferprojekt Viernes in Antofagasta (Chile); das Konzessionsgebiet Springpole West im weltbekannten Bergbaurevier Red Lake; eine 49%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Burton Gold mit Iamgold in der Nähe von Sudbury (Ontario); die Claims Spitfire-Sunny Boy und Gaspard Gold in British Columbia; sowie zuletzt die Akquisitionen Great Burnt, Hope Brook und Baie Verte in der Nähe der Projekte von First Mining, Matador, dem Joint Venture von Benton und Sokoman und der Entdeckung Marvel in Zentral-Neufundland.

